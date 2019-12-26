Срубил он нашу елочку, и попал под штраф

Главный лирический герой мультфильма «Падал прошлогодний снег» голосом Стаса Садальского произносил под конец сакраментальную фразу - «Какой же новый год и без ёлочки!»

Многие до сих пор уверены, что пластмассовые елки — это ересь, а настоящий праздник начинается лишь тогда, когда ты «срубил елочку под самый корешок» и принес ее из леса домой. Да, таких людей год от года все меньше, и пластмассовая жизнь берет свое, однако живая хвоя еще в тренде.

Вот только можно ли «срубить» дерево во Владимирской области и чтобы тебе за это ничего не было? Как оказывается нет!

- Ель, как и любое другое дерево в регионе относится к древесному ресурсу, - сказал директор департамента лесного хозяйства Ольга Канищева. - Поэтому за срубленное дерево полагается штраф. Причем достаточно чувствительный (от трех до четырех тысяч рублей для физических лиц — Авт.). Однако живая ель вполне доступна для населения. Есть елочные базары. Кроме того, можно купить ель и прямо из леса. Достаточно обратиться в наш владлесхоз.

Однако там не удастся самому рубить елку. Да и выбирать придется не из елей в лесу. Вас приведут в специальный питомник. А там вы сами выберете понравившуюся «зеленую красавицу».

КОНКРЕТНО

«Владлесхоз» расположен по адресу: Судогодское шоссе, 11-б. Телефон: 8(4922)32-97-25.