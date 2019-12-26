2019-12-25T17:46:17+03:00
Общество

Елки из палок и ниток: как владимирцам предлагают украсить свой дом

До Нового года остались считанные дни, а значит, пора задуматься о главном новогоднем украшении
Ирина Мальцева
Поделиться:
Елочные украшенияЕлочные украшенияФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Порой новогоднее настроение никак не приходит, ставить елку и готовить подарки не хочется. Но, возможно, если заменить вечнозеленое дерево нетривиальным вариантом, жить станет веселее. «Комсомолка» подобрала для вас несколько идей с сайтов бесплатных объявлений. Какими там только елками не торгуют!

Назад в СССР

Замучила ностальгия по советскому прошлому, когда елки были зеленее, воздух – чище, а праздник - радостнее? Желающие расхламиться наследники с радостью вам помогут. Приобрести новогоднюю пластмассовую елку во Владимире можно за полторы – две тысячи. Полностью деревянные основания и картонная ретро-коробка со следами времени помогут вам радостно погрузиться в прошлое. Кстати, собрав эту елку, вы поймете, почему в стране советов популярны были дождик и мишура – без них такие елки смотрятся жалковато и лысывато. К ней в комплект по объявлениям можно подобрать и советские елочные игрушки. Например, звезду на верхушку можно купить за триста рублей. Есть и советские крутящиеся подставки для них – за тысячу рублей штука.

Дорого-богато

Хотите сразить роскошью гостей или сами мечтаете, наконец, пожить в царском богатстве? Не отказывайте себе в этих порывах! Ваш вариант – полностью золотая и переливающаяся блестками елка. Правда, цена кусается – от 14 000 рублей. Кстати, есть и варианты других цветов, например, красный с блесками. Можно выбрать и хрустальную елочку – она выйдет в несколько раз дешевле, правда, и размером меньше.

Твори и вытворяй

Хотите подчеркнуть свое творческое начало и неординарность? Выбирайте елки от рукодельниц. Елочки из сизаля, веревок, лент, шишек, шариков и специального волокна множество. И если вы мечтали о елке, украшенной ромашками – это ваш шанс. Стоят такие елочки недорого – от ста рублей. Истинные умельцы соберут вам живую эко-елку – из остатков еловых лап, а по желанию украсят ее игрушками. Цена на такое творение будет значительно выше – 2500 со скидкой. Хотите творить сами? По объявлениям можно приобрести искусственные ветки для поделок: макушка ели выйдет на 200 рублей. остальной лапник - на 300. Но истинный шедевр этой коллекции – дизайнерская елка из палок за 7500 рублей. За две недели желающих приобрести ее во Владимире не нашлось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Это что в ней? Стекло?»: в новосибирском магазине сняли с продажи соль, которая не растворяется даже в кипятке
Соль произведена в Казахстане. Эксперты считают, что в ней может быть опасный антислеживатель, а сам производитель называет нерастворяющиеся осколки минералом
Крым встретил первый за пять лет поезд: Самые яркие фото "скорых" из Петербурга и Москвы
Открытие железнодорожного сообщения с Крымом превратилось в настоящий праздник с песнями, плясками и аплодисментами. На полуостров прибыли первые поезда "Санкт-Петербург-Севастополь" и "Москва-Симферополь" [фото]
Новости 24
В муромском детском саду ребенок получил перелом бедра, споткнувшись об кусок линолеума
Владимирский гимнаст Николай Куксенков завершил карьеру
Минприроды РФ утвердило терсхему по обращению с мусором во Владимирской области
ВТБ запускает цифровую карту
Гусевчанина будут судить за гибель 11-летнего ребенка на пожаре
«Газпром газораспределение Владимир» обеспечил газификацию девяти населенных пунктов Владимирской области
В Муромском историко-художественном музее откроется выставка модельера Александра Шешунова
Депутаты владимирского горсовета утвердили одномандатную систему
У гороховчан появится клуб на «колёсах»
Реконструкция спорткомплекса «Торпедо» начнется в августе 2020 года
Суд наказал владимирского предпринимателя за не привезенный в срок диван-кровать
Новогодняя сказка в новой рекламной кампании Банка ВТБ
PwC подтвердила высокий уровень зрелости внутреннего аудита ВТБ