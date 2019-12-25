В Сбербанке можно позвонить Дедушке Морозу, отправить новогоднюю открытку близким и поучаствовать в мастер-классах

В преддверии Нового года в Сбербанке стартовал очередной благотворительный проект. Подобные социальные акции для своих клиентов банк проводит каждый год.

- Банк развивает свою экосистему. В эту систему входят порядка 40 предприятий,которые продвигают небанковские направления: «Деливери клаб»,«Doc-Doc»,«Сбермобайл» - оператор сотовой связи. В канун Нового года в основном здании банка появилась зона, где посредством этой связи наши маленькие клиенты могут связаться с Дедушкой Морозом, рассказать ему стишок, поделиться своими заветными желаниями и получить поздравления, - рассказала заместитель управляющего владимирским отделением ПАО «Сбербанк» Елена Варламова.

Еще одна благотворительная акция была организована в поддержку Кольчугинского детского дома. В главном отделении банка появилась зона с волшебным почтовым ящиком и новогодними открытками, которые были выпущены по мотивам рисунков мальчишек из кольчугинского детдома, 10-летнего Дмитрия Богачева и 13-летнего Ивана Алексеева.

- Нам передали рисунки этих деток и мы выпустили новогодние открытки. Мы предлагаем нашим клиентам отправить своим близким и родным эту открытку через обычное почтовое отделение или специально устроенный у нас волшебный почтовый ящик. Мы сами наклеим марки. Или любой наш клиент может даже просто взять такую открытку на память, - рассказала Елена Варламова. - На оборотной стороне открытки также есть реквизиты детского фонда и любой желающий может сделать пожертвование на любую сумму через Сбербанк-онлайн или путем внесения наличных через банкоматы.

Авторы новогодних открыток, Дмитрий и Иван, в подарок получили сладкие подарки и футболки с изображением своих же рисунков.

Ежегодно в благотворительных акциях с удовольствием принимают участие и сами сотрудники Сбербанка. Они дарят подарки и устраивают новогодние представления детишкам в разных детских домах Владимирской области.

- Мальчишки просят конструктор, велосипеды, а девочки - красивые заколки и куклы. На елке мы вешаем рисунки детей с желанными подарками. Их нам присылают заранее. Наши сотрудники выбирают понравившийся рисунок и делают подарок, - рассказала Елена Варламова.

Еще одна зона, которая появилась в Сбербанке в рамках социальной акции, это — мастер-классы. Любой желающий, и ребенок, и взрослый, ожидая своей очереди, может сделать новогоднюю игрушку в подарок близким. Родители и дети могут заняться творчеством вместе. Зона мастер-классов будет работать по 25 декабря включительно. Позвонить Дедушке Морозу и отправить новогоднюю открытку можно до 31 декабря.