ВСМЗ купил здание для фондохранилища в Добром

Владимиро-Суздальский музей-заповедник обзавелся новым зданием. Трехэтажный бывший торговый центр "Маяк" площадью в 1,5 тысячи "квадратов" в Добром обошелся музею в 52 миллиона рублей, сделка состоялась на прошлой неделе. Здание куплено на собственные средства музея, министерство культуры РФ денег на него не выделяло.

Зачем ВСМЗ махина в Добром?

Потребность в новых площадях под хранение экспонатов и различных ценностей возникла у ВСМЗ давно. Сейчас музейная коллекция квартирует в пяти различных зданиях и занимает 3 тысячи квадратных метров. Для того, чтобы правильно разместить все то, что музей-заповедник накопил за 60 лет своего существования, требуется 8 тысяч квадратных метров специализированных помещений.

Вид из окон нового здания ВСМЗФото: Сергей МОРКОВКИН

- У нас есть потрясающая коллекция древних знамен, - поясняет ситуацию Светлана Мельникова. - Мы их храним свернутыми в специальных футлярах. Современные требования запрещают такое хранение. Их нужно обязательно хранить в развернутом виде. И представьте, сколько места они занимают.

Сложности с пространством есть и у реставраторов. По словам Светланы Мельниковой, в старых зданиях дореволюционной постройки в центре города нет возможности работать с большими экспонатами. В частности, в нынешних мастерских не получается развернуть большой плафон из усадьбы Храповицкого.

Светлана МельниковаФото: Сергей МОРКОВКИН

В новое фондохранилище ВСМЗ в первую очередь собирается переместить фарфоровую коллекцию (хранилась в нынешнем старообрядческом храме на улице Большой Московской), скульптуры и книжную коллекцию с собранием периодических изданий. Кроме того, со временем в новом центре ВСМЗ в восточной части города может появиться нестационарная экспозиция.

- Доброе - это огромный спальный район, где много школ. Этот ресурс надо использовать, - говорит Светлана Мельникова. - Я не удивлюсь, если в начале нового учебного года ко мне подойдет директор детского музейного центра и попросит сделать здесь филиал на первом этаже.

Муки выбора

Идея с покупкой здания в Добром появилась в недрах Владимиро-Суздальского музея-заповедника, всегда прочно ассоциировавшегося с центром города, не сразу. Изначально ВСМЗ собирался купить дом в Манежном тупике, но здание не подошло по техническим регламентам. Еще рассматривались варианты с покупкой пустующих помещений у вокзала, но более вместительной и дешевой площади, чем в Добром, не нашлось. Не было подобного здания в аренду и в муниципальной собственности.

Светлана Мельникова не скрывает, что покупка торгового центра в три этажа обошлась ВСМЗ очень дешево. За 52 миллиона рублей построить с нуля такой же центр навряд ли получилось бы.

Появление нового фондохранилища освободит часть помещений в Палатах. После переезда части фондов, на втором этаже выставочного центры "Палаты" в центре города появится нумизматический кабинет и экспозиция находок Сунгирских раскопок - уникальной коллекции, которой кроме ВСМЗ не обладает ни один музей мира. К музеефикации же архитектурного памятника Светлана Мельникова относится скептически.

- Сунгирь сейчас - это не тот Сунгирь, что был 20 или 30 лет назад, - пояснила Светлана Мельникова. - Город изменился, изменилась инфраструктура вокруг этого места. Как в нашем климате музеефицировать этот раскоп? Там была глубина 7-8 метров. Показывать раскоп на окраине города? Вопрос непростой.