Во Владимирской области приняли закон о запрете продажи снюсов - жевательных смесей с никотином

В школах, университетах и даже на улицах подростки делятся друг с другом снюсами — никотиносодержащими смесями, которые помещают между верхней губой и десной. Это альтернатива сигаретам и вейпам. Один раз попробуешь — на второй побежишь сам в магазин. Тем более продают токсичную смесь в обычных супермаркетах. Нет, это не наркотик, но зависимость вызывает: школьники «закидываются» прямо на уроках, а учителя и родители принимают их состояние за усталость.

Ситуация давно беспокоит власть, и уже несколько месяцев обсуждается запрет продажи снюсов несовершеннолетним. 25 декабря Законодательное Собрание Владимирской области в двух чтениях приняло законопроект о запрете торговли снюсами всем жителям региона. Рассмотреть этот закон просили до Нового года родительский комитет Владимирской области, Общественная палата и городской Совет народных депутатов Владимира.

- Федеральный закон запрещает торговлю только табакосодержащими смесями. А в никотиносодержащих смесях табака нет, там - синтетика, и, соответственно, тех, кто торгует снюсами, штрафовать сейчас нельзя, - сказал Владимир Киселев, председатель Законодательного Собрания. - Мы решили запретить продажу снюсов всем гражданам, за исключением медицинских препаратов. Потому что школьники могут получить смеси от своих же приятелей, достигших совершеннолетия.

Наталья Куликова, представитель родительского комитета Владимирской области, рассказала, что и в городе, и в области уже были отравления снюсами — детей рвало прямо на уроках.

- На школьной линейке было массовое отравление. Учителя вместе с нами бьют тревогу! Если, например, ученик курит или выпивает — это можно заметить. А вот выявить ребенка, употребляющего снюсы, гораздо сложнее, - говорит Наталья Куликова. - Многие думают, что, употребляя снюс, можно бросить курить. Это ложные данные, это смена одного яда на другой. Когда мы проводим беседы с подростками, они признаются: у сверстников, которые приносят коробочки со смесями в школы, заторможенная реакция. И никто не знает, какие эффекты спустя время будут после употребления снюсов у детей.

Другой депутат Заксобрания Иван Алтухов считает, что «продажа детям этой гадости - это целенаправленная диверсия, направленная на развал нашего государства». Он назвал людей, которые сознательно травят детей, врагами народа.

За запрет продажи снюсов проголосовали 23 депутата, один воздержался. В тот же день, 25 декабря, губернатор Владимир Сипягин подписал закон о запрете снюсов. Он вступит в силу через 10 дней после опубликования. Сразу после вступления общественники выйдут в рейды, чтобы проверить исполнение закона.

КОНКРЕТНО

Ответственность предусматривается не только за торговлю снюсами, но и за вовлечение в их потребление несовершеннолетних. Это значит, если кто-то предложит ребенку попробовать такую никотиносодержащую «конфету», он тоже будет отвечать. Так, граждан оштрафуют на 5 тысяч рублей, должностные лица заплатят от 10 до 20 тысяч и юридические - от 30 до 50 тысяч рублей. Штрафы, при условии жесткого контроля за исполнением закона, сделают «бизнес» не только противоправным, но и убыточным - к слову, средняя цена коробочки снюсов - 200-300 рублей.