Changan CS35PLUS – новая эпоха на автомобильном рынке Владимирского региона.

Представьте себе комфортный вместительный автомобиль с высокой посадкой, прибавьте к этому качественную сборку, стильный европейский дизайн, 10 дюймовый сенсорный дисплей, светодиодную оптику, оцинкованный кузов и цена за это начинается от 949 900 рублей. Мы говорим про новый кроссовер китайской компании Changan - Changan CS35PLUS , ставший новой эпохой на российском рынке. Никогда еще столь качественный автомобиль с богатой комплектацией не продавался по такой доступной цене.

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Стиль, комфорт, качество

Сегодня концерн Changan имеет совместные предприятия с брендами: Suzuki, Ford, Mazda и PSA (Peugeot & Citroën). Сотрудничество с такими монстрами автобизнеса говорит само за себя - Changan выпускает качественные и комфортные автомобили.

-Кроссовер Changan CS35PLUS поставляется к нам в родной сборке, что является важным преимуществом, - рассказал руководитель отдела продаж дилерского центра «Чанган Центр Владимир» компании "АвтоГрад" Артем Кирьянов: «Мы с первого взгляда поняли, что это машина уверенно займет свое место на Владимирском рынке. Сборка, сварка, покраска металла - все сделано на высоком уровне. Машина имеет современный дизайн, который был разработан итальянскими дизайнерами».

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Создана для российских дорог

Changan CS35PLUS буквально создан для российских дорог. Тест-драйв он проходит на отлично. У автомобиля высокая проходимость. Мягкая подвеска делает комфортной поездку даже по булыжной мостовой. Шестиступенчатый японский «автомат» Aisin быстро и мягко меняет передачи. Средний расход топлива автомобиля в смешанном режиме составит всего 7.2 л на 100 км. Одним из предметов гордости производителя авто выступает звукоизоляция: на холостых оборотах заявлены 36,2 дБ (тихо как в офисе), а в движении — 62 дБ (фон на городской улице).

В комплектациях Changan CS35PLUS предусмотрены фронтальные подушки, АБС, ESP, двухзонный климат-контроль с ионизацией воздуха, круизконтроль, медиацентр, камера заднего вида и датчики парковки. В общем списке присутствуют бесключевой доступ, дистанционный и кнопочный запуск двигателя, электромеханический стояночный тормоз, системы помощи при спуске и начале движения на подъеме, электроприводы зеркал и водительского кресла. Мультируль регулируется по высоте и вылету. На автомобили Changan CS35PLUS устанавливается пятиступенчатая механическая или шестиступенчатая японская автоматическая коробка передач.

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Changan CS35PLUS – новое, громкое слово на рынке новых автомобилей Владимирского региона. Это автомобиль - потенциальный хит продаж, фаворит среди китайских кроссоверов. Своим качеством и богатой комплектацией он не оставит равнодушным даже самого искушенного автолюбителя. Так что, если задумываетесь о приобретения автомобиля для комфортных поездок, то Changan CS35PLUS - ваш правильный выбор.

Познакомиться с автомобилями Changan и получить более подробную информацию можно во Владимире в дилерском центре «Чанган Центр Владимир» по адресу: Владимир, Растопчина 1-Б Телефон: (4922) 44-55-55.