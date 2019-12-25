Владимирцам предлагают на Новый год елки из Дании и пихты в горшкам

Во Владимире выделено 11 точек под продажу живых ёлок перед Новым годом. Но в мэрии сообщают, что количество предпринимателей, желающих торговать зелёными красавицами, с каждым годом все меньше. В 2018 в мэрию поступило 8 заявок от елочных торговцев, в уходящем 2019-м - всего 5.

- Это улица Василисина, напротив дома 17-19, второй адрес - улица Лескова, дом 4, где у нас кольцо в Добром. Третий - улица Батурина. Четвертое место - проспект Строителей, дом 10 - это "Новинка", и пятое место - проспект Строителей, дом 25, - рассказал зам. начальника управления экономики Владимира Александр Коробушин.

Уменьшение количества заявок от предпринимателей в мэрии связывают с тем,что живые ели в большом ассортименте предлагают в гипермаркетах и на рынках. Например, на улице Батурина у входа в Центральный парк развернулся елочный базар. А на рынке стоит частник с такими же ёлками, площадку ему предоставил рынок. Александр Иванов, торгующий у входа в парк 850-летия 23 года подряд, считает что ему такие соседи не мешают.

- Он мне не конкурент. У него меньше выбор. У него только срубленные ёлки и сосны, а у меня и в горшочках с корневой системой есть, и на пенёчках малютки. И цены у меня ниже. Я торгую здесь уже много лет, люди мне доверяют. Они ко мне возвращаются каждый год . Все документы у меня в порядке. Я в любой момент момент могу показать бумагу, где я елки покупаю,- заявил Александр Иванов.

К слову, у всех предпринимателей, которые выиграли торги и получили свои места для торговли хвойными деревьями, документы в порядке и нарушений нет.

- Все ёлочные базары украшены. У всех есть баннеры - «Ёлочный базар». У всех есть сертификаты, подтверждающие качество продукции, т.е. клиент может попросить бумагу и узнать, откуда елки привезли. У всех есть прейскурант и товарные чеки, - рассказала Александр Коробушин.

Марина торгует ёлками из Пермского края. Она стоит на проспекте Строителей возле 25 дома около 10 лет. Она считает,что ни частники, ни гипермаркеты ее бизнесу не помешают.

- У меня свои клиенты из года в год. А новых привлекаю новыми предложениями. В этом году ради эксперимента я заказала три ели из Дании. Осталась одна. Очень уж людям понравилось, что у этих елей иголки не выпадают. Лапки опускаются и всё, - рассказала Марина.

А ведь эти «зелёные иностранки» стоят недешево. Красавица ростом метр семьдесят пять - 5500 рублей.

- Я заказала только три дерева, потому что боялась, что брать из-за дороговизны не будут. Но я ошиблась. Вчера вот бабуля пришла. Ну с виду, обычная бабушка. Говорит, что за елка, дочка. Я ей сразу цену. Мол, датчанка, 4300 стоит. Так она взяла ее сразу. Я обалдела, - рассказала Марина.

В мэрии, кстати, отметили положительную тенденцию. Несанкционированных точек продаж не выявили ни в прошлом, ни в этом году.