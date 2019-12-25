2019-12-24T17:34:41+03:00
Общество

Владимирские католики показывают сценки Рождества

В костеле Святого Розария установили рождественский вертеп
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Вертеп в алтаре. Перед пещерой стоят «рождественские звезды» - цветы пуансеттии в горшках. Это еще один традиционный символ Рождества, так как цветет пуансеттия аккурат в конце декабря.Вертеп в алтаре. Перед пещерой стоят «рождественские звезды» - цветы пуансеттии в горшках. Это еще один традиционный символ Рождества, так как цветет пуансеттия аккурат в конце декабря.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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24 декабря во владимирском католическом костеле Святого Розария Пресвятой девы Марии освятили рождественские вертепы - специальные композиции, которые по католической традиции устанавливаются в храмах, на улицах и даже в домах верующих. Слово «вертеп» происходит от старославянского слова, означающего «пещера». По Священному писанию, младенец Христос родился в пещере (хотя есть и вариант, когда Рождество произошло в хлеву). Рождественские вертепы бывают кукольные - с разными фигурками, а бывают и живыми - когда дети и взрослые разыгрывают историю Рождества. В любом случае, традиции этой уже несколько столетий. Вертепы начинают устанавливать после окончания четырехнедельного предрождественского Адвента - аналог поста в православии.

В центре композиции - ясли с младенцем Христом, около них Дева Мария и святой Иосиф. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В центре композиции - ясли с младенцем Христом, около них Дева Мария и святой Иосиф.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

В костеле Святого Розария установили целых два вертепа: одни внутри храма, перед алтарем, и один снаружи, под украшенной гирляндами лестницей, символизирующей пещеру. 24 декабря, в Сочельник, в 20.00 прошла рождественская месса и освящение вертепов. Посмотреть вертепы можно бесплатно и в любое время, когда открыт храм. Католические каноны посещения церкви не такие строгие, как православные, женщинам в храм разрешен вход в брюках и без платка. Вертепы и рождественское украшение храма можно фотографировать, но только не во время службы и не мешая другим прихожанам.

Рассматривая вертепы, стоит обратить внимание на детали - при всем разнообразии этих композиций в мире, они имеют одинаковые традиционные элементы.

Один из традиционных элементов - фигуры волхвов, которые принесли дары в пещеру Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Один из традиционных элементов - фигуры волхвов, которые принесли дары в пещеруФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

25 декабря в костеле будут весь день отмечать Рождество. В 11:30 – молитва по розарию, в 12:00 – дневная Месса, в 18:30 – вечерняя Святая Месса торжества Рождества Христова.

26 декабря в 18.00 пройдет музыкально-поэтический вечер «В Рождество все немного волхвы...», 27, 28 и 29 декабря - органные концерты, начало тоже в 18.00.

Очень часто в вертепе присутствуют фигурки осла и вола - по преданию, они согрели своим дыханием новорожденного Иисуса. Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Очень часто в вертепе присутствуют фигурки осла и вола - по преданию, они согрели своим дыханием новорожденного Иисуса.Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Сам костел украшен рождественскими елями Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Сам костел украшен рождественскими елямиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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