2019-12-24T17:27:48+03:00
Общество

Разворотное кольцо, а посередине тубзик

Конечная остановка автобуса №24 выглядит, как после бомбежки, а власти говорят - так и надо
Алексей СУХОВ
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Разворотное кольцо радует глазРазворотное кольцо радует глазФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Микрорайон 8-ЮЗ постепенно обзаводится инфраструктурой. Вот только не всегда она соответствует пожеланиям местных жителей. Так, возле дома №1 по улице Нижняя Дуброва администрация города Владимира еще осенью решила сделать полноценное разворотное кольцо для автобусов 24-го маршрута, у которых там конечная.

- Это хорошо, - говорили жители окрестных домов еще в ноябре. - Автобусам тяжело разворачиваться, дорога ведь узкая.

Однако то ли строительство затянулось, то ли про него забыли. Второй месяц участок развязки выглядит так: петля, засыпанная щебенкой, посередине кабинка туалета для водителей и кондукторов, а вокруг - грязь непролазная. Даже осталась небольшая горка песку.

Неприметная кабинка Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Неприметная кабинкаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Жильцы дома №1 по Нижней Дуброве через старшего по дому даже написали запрос в мэрию: когда же доделают данный участок? И получили ответ от заместителя главы администрации Сергея Литвинкина:

«Мероприятия по устройству разворотного кольца выполнены в объеме, достаточном для разворота автобусов. При необходимости в 2020 году будет рассмотрен вопрос о досыпке разворотного кольца асфальто-бетонной крошкой»

После такого ответа жители обратились к нам. Оказалось достаточно одного официального запроса в городскую администрацию, чтобы ситуация изменилась. После нашего обращения выяснилось, что разворот, который выглядит, как после арт-налета, все-таки не окончательный вариант. «В настоящее время в администрации города Владимира идет подготовка к разработке проекта окончательного варианта разворотного кольца общественного транспорта в районе дома №1 по улице Нижняя Дуброва. Данный проект будет включать в себя асфальтировку, а также благоустройство данной территории. Что касается биотуалета, то на конечной остановке транспорта он необходим для того, чтобы водители и кондукторы могли им воспользоваться. Место размещения туалета в дальнейшем также будет определено проектом», - говорится в ответе мэрии.

Мы будем следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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