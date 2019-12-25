«Комсомолка» подарила детям праздник

Не все дети смогут отметить зимние праздники дома, в кругу семьи, но Рождество и Новый год - время дарить радость и делать добрые дела. И что может быть лучше, чем подарить частичку тепла своей души малышам, которые живут в детском доме?

Новогоднее чудо

Второй год «Комсомольская правда-Владимир» проводит акцию «Новогоднее чудо», которая позволяет подарить детям радость. В этом году мы вновь начали сбор подарков для Кольчугинского дома-интерната, где живут дети с особенностями развития. Вместе с читателями и партнерами «Комсомольская правда» - Владимир подарила частичку тепла своей души малышам из детского дома.

«Комсомолка» побывала в гостях у особенных детей, живущих в Кольчугинском доме-интернате, и передала им подарки от наших партнеров и читателей, не оставшихся равнодушными к судьбе ребятишек. 20 декабря актовый зал дома-интерната наполнился радостными криками: малыши и ребята постарше, воспитывающиеся в «Кольчугинском детском психоневрологическом интернате для детей с особенностями развития», приветствовали гостей. Особенные дети радостно приветствовали гостей, делились своими секретами и устроили настоящий концерт в нарядном новогоднем зале, рассказывая стихи и распевая новогодние песенки. Каждый из ребят хотел поделиться своей радостью и рассказать новогоднее поздравление, потрогать гостей из большого мира и подарить им свою улыбку.

На радость ребятам

Ребята радовались подаркам, искренне веря, что их передал для них добрый зимний волшебник. Свой сюрприз по душе достался каждому из двухсот воспитанников интерната.

- О, машинка! - радуется пятилетний Дима, прижимая к груди подарок.

Мальчик плохо говорит и неловко двигается, но с удовольствием катает яркий грузовик-бетономешалку – свой подарок. В доме-интернате у ребят достаточно ярких и современных игрушек, есть удобные диваны и спортивные уголки, но это все – общее, а каждому из них хочется свою игрушку, свою машинку, свой мячик. Именно поэтому «КП-Владимир» вместе со своими партнерами привезла новогодние подарки ребятам. И нельзя передать словами, как дети были благодарны, и какой радостью светились их глаза, когда они играли новенькими игрушками, с каким счастьем они прижимали к руги мягких и пушистых зверят, с которыми будут засыпать вечером… Порадовали ребят и общий подарки: шикарный беговел в виде мотоцикла, бассейн с шариками, в котором так весело возиться малышам, развивая мелкую моторику. Довольны были и старшие воспитанники, которым достались сладкие подарки. Кроме игрушек, «Комсомолка» привезла ребятам и полезные подарки: памперсы и яркие канцтовары, которые пригодятся воспитанникам. В Кольчугинском доме-интернате много занимаются с ребятами, мастерят поделки и игрушки, которые украшают комнаты, классы и коридоры. В этом году они целый месяц трудились, из шерсти создавая маленьких мышек – символ наступающего года, чтобы порадовать своих друзей.

- И эти подарки действительно важны для наших воспитанников, - делится впечатлениями Ирина Маринкина, заведующий социально-правовым отделом. – Новый год это праздник, это всегда сказка, которую ждут все дети. Спасибо вам и вашим читателям, друзьям, за то, что вы помогаете эту сказку нам организовать.

Дорогие читатели и партнеры!

Мы благодарим вас за ваше участие и неравнодушие! Благодаря вашей отзывчивости и готовности помочь, к детям из Кольчугинского дома-интерната праздник пришел раньше, подарив радость и сделав будние дни ярче. Каждый из них, получивший заветную игрушку и сладкий гостинец, искренне благодарит вас.

БЛАГОДАРИМ НАШИХ ПАРТНЕРОВ

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