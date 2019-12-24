"Биотехнологии" стали региональным оператором ТБО во второй зоне Владимирской области

23 декабря Федеральная антимонопольная служба рассмотрела жалобы участников торгов на право быть региональным мусорным оператором в зоне № 2, куда входят крупнейшие города области Владимир и Ковров. В их удовлетворении было отказано. Выигравшая конкурс компания "Биотехнологии" была признана законным победителем, начать работу она должна 1 января.

По словам эксперта по вопросам ЖКХ во Владимирской области, руководителя общественной организации "ЖКХ-Контроль" Альберта Русанена, документы из ФАС на данный момент еще не опубликованы, но информация об отклонении жалоб поступила именно из этого ведомства. Также есть данные о том, что компания "Биотехнологии" уже заключила договор с департаментом природопользования администрации Владимирской области на девять лет. Но для того, чтобы начать работать во второй зоне, оператору необходимо пройти тарифное урегулирование. А так как зона № 2 составляет более 30% объема рынка мусорных услуг во Владимирской области, придется сначала провести конкурс среди местных мусорных перевозчиков.

Руководитель общественной организация "ЖКХ - Контроль" Альберт Русанен уверен, что за три дня провернуть эту процедуру не получится. Хотя предварительные расчеты по тарифам ООО "Биотехнологии" уже показывали в департаменте цен и тарифов, так что возможна попытка "провести" тариф до "Нового года".

После того, как стало известно о победе ООО "Биотехнологии" в конкурсе на право работать во второй зоне региона, представители фирмы начали обзванивать фирмы-перевозчики (например, "УНР-17") с предложением начать работу. Отношения между свежеиспеченным региональным оператором и местными фирмами явно не складываются, перевозчики не готовы работать на предложенных условиях. Владимирские фирмы опасаются повторения сценария, произошедшего в Гусь-Хрустальном, где с перевозчиками заключаются временные договоры, после истечения которых региональный оператор собирается вывозить мусор своими силами. Есть данные том, что и ковровские перевозчики, изначально соглашавшиеся работать с "Биотехнологиями", отозвали свои документы.

При этом, если ООО "Биотехнологии" не удастся запустить работу с 1 января, то, по словам Альберта Русанена, единственным выходом из ситуации может быть только введение режима чрезвычайной ситуации. Тогда ООО "Биотехнологии" придется отказываться от права работать во второй зоне, а торги придется проводить заново. В общем, при существующем раскладе сил, есть вероятность, что 1 января новый региональный оператор начать работу не сможет.

ООО "Биотехнологии" - аффилированна с известной фирмой "Чистый Владимир" компания, которая также связана со структурами известного владимирского предпринимателя Андрея Шешенина.

Напомним, регионального оператора в зоне № 2 Владимирской области удалось выбрать с третьей попытки. Ранее торги выиграла компания ООО "Перспектива", но осенью ФАС отменила результаты конкурса. В 2018 году территориальная схема по обращению с мусором предполагала одну компанию на весь регион, и тогда ею стала фирма "ВладЭкоТехПром". Тогда в дело также вмешался ФАС.