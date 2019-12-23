ГК «Природный источник» гарантирует владимирским потребителям безопасность и качество питьевой воды в своих автоматах

Чистая природная питьевая вода в шаговой доступности - востребованная и необходимая услуга сегодня. Цена ниже чем в магазине, потому что жители приходят со своей тарой, тем самым обеспечивая вторичный оборот упаковки. Автоматы Природного источника обеспечивают экономию в более чем, 500 тысяч пластиковых бутылок в год, которые не будут выброшены в бытовые отходы. Данный тренд распространяется во всем мире по лозунгом «Zero waste”, что в переводе означает «Ноль отходов». Горожане следят за своим здоровьем и при этом хотят максимально экономить время. Немногие готовы ездить на роднички или тратиться на сменные картриджи. Вендинговые автоматы по продаже питьевой воды под брендом «Природный источник» - отличное решение. Эту торговую марку знают во многих регионах России и ей доверяют.

- Качество и безопасность питьевой воды - залог здоровья наших граждан. Для нас самое главное, чтобы вода, добытая из природного источника, попадая на стол наших потребителей, была не просто чистой и полезной, но сохранила все свои вкусовые свойства. Наша вода соответствует регламенту Евразийского таможенного союза,- отметил технический директор ГК "Природный источник" Алексей Зайцев.

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Для улучшения качества воды и инноваций в производственном процессе, ГК "Природный источник" постоянно ведет научные исследования в сфере питьевых вод. Мы сотрудничаем с Научно-исследовательским Институтом экологии человека и гигиены окружающей среды им. А.Н.Сысина при Минздраве РФ, Федеральным научным центром гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана при Роспотребнадзоре РФ.

Компания регулярно проводит аудит пищевой безопасности с привлечением профессиональных консультантов, для соответствия системе менеджмента качества построенной на принципах ХАССП. Специалисты компании контролируют качество на каждом этапе, в соответствии с программой производственного контроля.

Контроль качества питьевой воды на каждом этапе - от скважины до автомата по розливу

Во Владимире ГК "Природный источник"работает с 2010 года. Специалисты компании контролируют ее качество на каждом этапе, от добычи из скважины до заливки в автоматы. Вода добывается в Судогодском районе из артезианских скважин, на глубине 75 метров. На современном заводе подготовка воды происходит в соответствии с Техническим регламентом таможенного союза и ГОСТ. Качество воды контролируется в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области при Роспотребнадзоре.

К слову, именно в этом году "Ассоциацией производителей питьевой воды в розлив", которая объединяет предпринимателей более чем в 40 субъектах РФ, и членом которой также является ГК "Природный источник", был разработан ГОСТ для воды в розлив. Вендинговые автоматы Природного источника также соответствуют государственным стандартам.

- Далее вода заправляется в специализированные водовозы . На каждом из них стоит система Глонасс. На заводе установлены онлайн-камеры для круглосуточного производственного контроля. В любое время можно увидеть как водители заправляют машины. Перед заправкой все соединительные окончания шлангов обрабатываются экологически безопасным спецраствором и озоном. То же происходит и при заливке воды из автоцистерны в автомат. При транспортировке шланги для переливки воды находятся в защитных пакетах. В ночное время они хранятся в стерильных спецпакетах под замком, - рассказал Алексей Зайцев.

Автоцистерны изготовлены из нержавеющей стали. Этот материал устойчив к коррозионным разрушениям. Дополнительно корпус резервуара оборудован утеплителем, что позволяет поддерживать необходимую температуру воды - +7°С и сохранить ее качественные показатели и вкусовые свойства. После того, как вода заливается в автоматы, она проходит ультрафиолетовое обеззараживание, тем самым обеспечивая полный цикл безопасности во время доставки природной воды потребителю.

За состоянием автоматов по продаже воды специалисты следят дистанционно 24 часа в сутки: работает ли аппарат, сколько в нем воды, какая температура. Помимо этого, технические сотрудники, у каждого из которых есть медкнижка, ежедневно выезжают для визуального осмотра автоматов и проведения санобработки. За качеством их работы следят через карманные видеокамеры.

- Что касается анализов. Каждый месяц мы берем пробы воды на микробиологию в разных автоматах и также сдаем их на основании договора в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области при Роспотребнадзоре на улицеТокарева, дом 5. В среднем выходит, что в год мы трижды проверяем воду в каждом из своих автоматов. Кроме того, вода из каждого водовоза проходит проверку в лаборатории,- отметил Алексей Зайцев.

Для удобства потребителей

ГК "Природный источник" заботится о комфорте потребителей. В большинстве автоматов питьевую воду можно приобрести не только за наличные средства, но и с помощью аква-ключа, стоимостью 150 рублей. Его баланс достаточно пополнить через аппарат, внеся необходимую сумму. Кроме того, расплачиваясь электронным ключом, можно рассчитывать на приятные бонусы.

- Чтобы нашим клиентам было максимально комфортно, мы поменяли на всех автоматах программное обеспечение. И уже со следующего года мы сможем "перепрошивать" ключи от домофонов. Т.е. с помощью одного ключа клиент сможет домофон открывать и им же воду оплачивать в автомате, - рассказал Алексей Зайцев.

В планах компании с 2020 года воду в автоматах можно будет оплачивать с телефона через приложение, а пополнить аква -ключ - дистанционно, из личного кабинета. Всё для удобства клиентов.

КОНКРЕТНО

Точки продаж аква-ключей:

- ул. Лакина, д. 4

(пн-пт 09:00-17:00)

- ул. Василисина, д. 18 В

(пн-пт 09:00-19:00, сб-вс 10.00-15:00)

- ул. Безыменского, д. 17

(пн-пт 09:00-20:00, сб-вс 10:00-19:00)

Просим Вас уточнять информацию по наличию аква-ключей по номеру горячей линии 8-800-500-11-44

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