Во Владимире начала действовать скидка на проезд в общественном транспорте

23 декабря во Владимире начали действовать скидки на проезд в общественном транспорте для держателей карт платежной системы VISA. Теперь при оплате проезда через валидатор картой этой системы билет будет стоить на 4 рубля дешевле, чем обычно. То есть, проезд в автобусе будет стоить 20 рублей, а в троллейбусе - 19.

Директор компании "Владикард" Владимир Капп пояснил, что инициатором акции стала компания VISA. Скидки будут действовать для всех владельцев платежных карт этой системы вне зависимости от банка, выпустившего карту. Скидки применяются и в автобусах, и в троллейбусах всех владимирских компаний-перевозчиков, пользующихся валидаторами "Владикарда".

23-24 декабря акция действует в тестовом режиме. Уже на этой неделе она начнет работать официально, о чем компания "Владимиркард" сообщит отдельно. Тогда же станет известно, до какой даты будут действовать скидки на проезд в общественном транспорте во Владимире. При этом, директор компании Владимир Капп заверил, что акция точно будет действовать и после Нового года.