Владимирским рыбакам запретили закидывать удочки в Клязьму, Содышку и водозабор в Оргтруде

Несмотря на плюсовую температуру, рыболовы сидят на льду — не спугнуть их ни штрафами, ни аншлагами «Выход на лед запрещен». Более того, никого не волнуют опасные места рек. Например, на Содышке у плотины находится водосброс — бурное течение воды. То ли от незнания, то ли от безответственности рыбаки сидят прямо на этих местах и ждут, что клюнет.

Тем временем во Владимире наконец определили участки водоемов, которые являются запрещенными для рыбалки. Не потому, что там плавает много рыбы и с вами не хотят делиться, а потому, что каждый поход на запрещенный водоем вы рискуете своей жизнью.

По данным Управления гражданской защиты города Владимира, подледная рыбалка запрещена на реке Клязьме - в местах водозабора Владимирского филиала «Т Плюс» (ТЭЦ), «Владимирводоканала», а также в месте сброса воды Владимирского филиала «Т Плюс». Нельзя рыбачить на участке, где река Рпень впадает в Клязьму, а также в районе расположения сифонов водозабора у плотины водохранилища Содышка. В черный список вошел и водозабор в микрорайоне Оргтруд. Список официально разрешенных мест для рыбной ловли будет известен позже. Нужно дождаться наступления устойчивых морозов.

С 20 декабря во Владимирской области стартовала акция «Безопасный лед». Сотрудники МЧС усилят патрулирования на воде. К рейдам привлекаются не только инспекторы ГИМС, но и органы местного самоуправления, которые вправе штрафовать рыбаков за выход на лед, пожарно-спасательные гарнизоны, сотрудники полиции, представители Всероссийского общества спасания на водах и Казачества.

- Маршруты патрулирования составляются на основе выявленных мест несанкционированного выхода людей на лед. На нарушителей будут составляться административные протоколы. Также запланирована работа по разрушению подходов и подъездов к этим местам. При необходимости будет организовано развертывание дополнительных спасательных постов, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Водохранилище СодышкаФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Условием безопасного пребывания человека на льду является соответствие толщины льда:

- безопасная толщина льда для одного человека - 7 см;

- безопасная толщина льда для сооружения катка - 12 см и более;

- безопасная толщина льда для пешей переправы — более 15 см.

Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску и помните, что несоблюдение элементарных правил безопасности на льду может стоить вам жизни. Единый номер телефона для вызова экстренных оперативных служб - «112».