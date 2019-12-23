Топ - 4 самых приметных владимирских ёлок: «похудевшая», нелепая, исчезнувшая и самая высокая из живых

Лесную красавицу, появившуюся у здания областной администрации, привезли из Ковровского района. Она 20 метров в высоту и ей 80 лет. Живут елку на этом месте ставят всего второй год, до этого была искусственная. В 2018 елочка была помладше - всего 45, и пониже - 18 метров. Нынешняя белодомовская «стройняшка» даже попала в топ-5 самых высоких живых елей в России. К слову, самая длинная ель в нашей стране в Красноярске - 55 метров.

В парке им.850-летия в фонтане стоит зеленая малышка,большой елки нетФото: Елена Масленникова

Заменить искусственную ель на живую решил Владимир Сипягин в первый же год после вступления в должность губернатора. В администрации области это комментируют так:

- Искусственные ели устанавливались с 2006 по 2017 года. Приобретенная в 2006 году искусственная ель, устанавливалась ежегодно до 2015 года. В связи с истечением срока эксплуатации, она была списана. И в период с 2015 по 2017 у здания областной администрации устанавливали арендованную искусственную ель.

Губернатор посчитал, что арендовать искусственную ёлку дорого. В 2016 году на аренду и украшение новогодней красавицы из областного бюджета было потрачено1,6 миллионов рублей. В 2017 - почти 600 тысяч. Зачем тратить такие деньги, когда елку можно в дар получить. В прошлом году областной администрации елку подарил Владимирский лесхоз, а в этом — Ковровский лесокомбинат.

Стальная елка в Юрьевце исчезла

А вот в микрорайоне Юрьевец жители вообще остались без новогодней красавицы. Ель из стального каркаса с большими шарами появилась месяц назад. И ведь поставили в правильном месте - около здания бывшего «поселкового совета». Именно там собираются жители в новогоднюю ночь. Но потом стальная «леди» исчезла.

- Была же елка. Ну да, необычная. Мы никак привыкнуть не могли поначалу. Стальной каркас у нее. Но шары были большущие и очень уж красивые. Я каждый день мимо этой елки ходила. И вот вроде привыкли мы. А как-то утром пошла в магазин, а елки нет, - рассказала жительница Юрьевца Валентина Ивановна.

Ёлка в Юрьевце простояла меньше месяца, а потом она исчезлаФото: Елена Масленникова

В мэрии Владимира объяснили: елка была демонтирована по решению главы администрации Ленинского района, потому что некоторые несознательные граждане ее «раздели», т. е. украли с нее игрушки и гирлянды. Но население микрорайона без новогодней красавицы не останется. Водить хороводы в ночь на 1 января всех приглашают на улицу Михалькова, к дому 1В. Там поставят живую ель.

Самая нелепая ель стоит в Центральном парке

Несуразица какая-то, это первое, что приходит в голову, когда смотришь на новогоднюю зеленую «малышку» в фонтане, установленную в парке 850-летия. И игрушки на ней странные. Как будто по сусекам поскребли, и все что более-менее презентабельно выглядит, повесили. На макушке красная советская звезда горит- и днем тоже, огромная снежинка, небольшой шарик и парочка конфет, - и всё это на маленькой елочке в полтора метра. И почему в фонтане? А большая живая елка где? Ведь каждый год в парке появлялась высокая пушистая живая ель. В мэрии ответили:

- В парке ежегодно приобреталась живая ель. В этом году в связи с недостатком средств в бюджете города на непервоочередные нужды, принято решение не приобретать ель для установки в Центральном парке.

Ёлка на Соборке заметно похуделаФото: Елена Масленникова

В социальных сетях владимирцы долго обсуждали, что же случилось с искусственной ёлкой на Соборке. Она потеряла свою «пушистость» и веток на ней стало меньше, писали горожане.

В мэрии ответили, что новогодней ели уже 11 лет, и в процессе эксплуатации за такой длительный период, она утратила свой первоначальный вид. Глава администрации Владимира поручил оценить, можно ли новогоднюю ёлку отреставрировать, или придется покупать новую.

- Принятие данного решения, во-первых, будет относиться к елке будущего Нового года. Во-вторых, это будет зависеть от наличия средств в бюджете города, которые можно будет выделить на эти цели без ущерба на реализацию более важных первоочередных задач, - рассказал официальный представитель горадминистрации Игорь Ефремов.

Вот так мы готовимся в Новому 2020 году, в режиме жесткой экономии. Хотя вряд владимирцам стоит жаловаться. Елки может у нас и не самые красивые, зато световых инсталляций стало намного больше. И они заметно преобразили наш город.

Ёлка в парке ДружбаФото: Елена Масленникова

Ёлка у поселкового совета в Юрьевце исчезлаФото: Елена Масленникова

Зато во Владимире снова появился огромный и улыбчивый Дедушка МорозФото: Елена Масленникова