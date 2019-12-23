2019-12-20T17:47:39+03:00
Общество

Где купить елку во Владимире: список елочных базаров

Помимо торговых центров, деревом-символом праздника будут торговать во дворах домов
Алексей СУХОВ
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Елочный базарЕлочный базарФото: Олег ЗОЛОТО
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Во Владимире с 20 декабря начали работать традиционные елочные базары. В этом году живые ели и деревья других хвойных пород к новогодним праздникам владимирцы смогут приобрести по следующим адресам:

- улица Батурина, у входа в городской Центральный парк культуры и отдыха;

- улица Василисина, в районе дома № 17;

- проспект Строителей, в районе дома № 10;

- проспект Строителей, в районе дома №25;

- проспект Ленина, в районе дома №43;

- улица Балакирева, в районе дома №25;

- улица Лескова, в районе дома №4;

- улица Безыменского, в районе дома №9;

- улица Безыменского, в районе дома №17;

- ул. 850-летия, между домами №6 и №7 (в районе подземного перехода);

- микрорайон Коммунар, Судогодское шоссе.

Кроме того, елочные базары будут организованы во Владимире на территории крупных торговых центров. Елку или сосну можно будет купить вплоть до 31 декабря включительно. В продаже будут лесные красавицы не только из местных лесных хозяйств и питомников, но и из Пермского края.

Кстати, полицейские уже собрались в рейды по елочным базарам. В их задачу будет входить проверка документов на торговлю. И если их не будет, то предпринимателей могут оштрафовать на сумму от пятисот до двух тысяч рублей.

Гораздо больше штрафы для тех, кто рубит елки в незаконных местах. В областной полиции напоминают, что по кодексу об административных правонарушений незаконная рубка карается: для простых граждан штрафом от 3 до 4 тысячи рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. А если кто-то рубит елки в "промышленных масштабах", то могут и посадить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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