Где купить елку во Владимире: список елочных базаров
Во Владимире с 20 декабря начали работать традиционные елочные базары. В этом году живые ели и деревья других хвойных пород к новогодним праздникам владимирцы смогут приобрести по следующим адресам:
- улица Батурина, у входа в городской Центральный парк культуры и отдыха;
- улица Василисина, в районе дома № 17;
- проспект Строителей, в районе дома № 10;
- проспект Строителей, в районе дома №25;
- проспект Ленина, в районе дома №43;
- улица Балакирева, в районе дома №25;
- улица Лескова, в районе дома №4;
- улица Безыменского, в районе дома №9;
- улица Безыменского, в районе дома №17;
- ул. 850-летия, между домами №6 и №7 (в районе подземного перехода);
- микрорайон Коммунар, Судогодское шоссе.
Кроме того, елочные базары будут организованы во Владимире на территории крупных торговых центров. Елку или сосну можно будет купить вплоть до 31 декабря включительно. В продаже будут лесные красавицы не только из местных лесных хозяйств и питомников, но и из Пермского края.
Кстати, полицейские уже собрались в рейды по елочным базарам. В их задачу будет входить проверка документов на торговлю. И если их не будет, то предпринимателей могут оштрафовать на сумму от пятисот до двух тысяч рублей.
Гораздо больше штрафы для тех, кто рубит елки в незаконных местах. В областной полиции напоминают, что по кодексу об административных правонарушений незаконная рубка карается: для простых граждан штрафом от 3 до 4 тысячи рублей, для должностных лиц - от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 300 тысяч рублей. А если кто-то рубит елки в "промышленных масштабах", то могут и посадить.
ИСТОЧНИК KP.RU