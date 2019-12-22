2019-12-20T17:39:26+03:00
Общество

Владимирские женщины работают больше всех в России

Владимирская область вошла в ТОП-5 регионов с самыми занятыми на работе дамами
Валерия ПРОНИНА
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Зачастую женщины вынуждены работать не меньше коллег-мужчинЗачастую женщины вынуждены работать не меньше коллег-мужчинФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Если в прошлом году официально трудоустроенные женщины в среднем работали 35,3 часа в неделю, то уже в этом - 35,4. Аналитики считают, что увеличение трудовой недели у жительниц страны может говорить о том, что в числе занятого населения сократилась доля молодежи.

Труженицы Владимирской области оказались на пятом месте в списке регионов России, где женщины работают больше всего. По данным Росстата, в неделю жительницы нашего региона трудятся 37,4 часа. На четвертом месте — соседняя Рязанская область. Там дамы работают по 37,8 часов. Далее следуют Еврейская автономная область — 37,9 и Воронежская — 37,9. Лидером рейтинга стала Калининградская область, где жительницы трудятся в среднем 38,2 часа в неделю.

Меньше всеъх работают женщины Мурманской области - 28,7 часов, Ненецкого автономного округа — 29,6 - и Республики Алтай - 29,7.

- Очень редко предприниматели или государственные структуры дают сокращенные рабочие дни именно по причине женского пола. В нашей стране есть определенное равноправие. Всем известно, что рабочими часами в неделю являются 40 часов. По большому счету, женщины владимирского региона работают чуть меньше. Но, опять же, не все. Я, например, работаю 10-12 часов в день, - рассказала председатель Владимирского областного отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Екатерина Краскина. - Думаю, что работать 37,4 часа абсолютно нормально. Но, с точки зрения психологии, хотелось бы, чтобы женщина занималась тем, чем полагается: воспитанием детей и психологическим климатом в семье. Следует понимать, что сейчас у нас другая жизнь, когда трудятся все: и мужчины, и женщины. И многие представительницы прекрасного пола как раз не могут без работы: они успевают справляться со своими женскими обязанностями и ходить на работу. Как раз я бы не смогла посвящать свою жизнь только домашним делам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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