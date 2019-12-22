Вокруг Владимира появится «Зеленый пояс»: 10 тысяч гектаров неприкосновенного леса

На декабрьском заседании Заксобрания депутаты согласовали проект закона о лесопарковом зеленом поясе вокруг Владимира. Причем пока принято лишь решение о том, что такой защитный пояс у Владимира есть. Однако окончательную площадь его депутаты определят лишь в 2020 году.

- Изначально предполагалось, что пояс по площади составит 12513,694 гектара. Именно столько предлагали представители Общественной палаты Владимирской области, - сказал депутат Дмитрий Рожков. - Однако по части земель имелось отрицательное заключение администрации города Владимира и администрации Владимирской области. Кроме того, сейчас не у всех земельных участков определена точная площадь, и ее нужно уточнить в Росреестре.

Депутаты в итоге пока предложили остановиться на меньшей площади лесной защитной зоны — 10553 гектара. Возможно, она станет больше после всех уточнений и проверок кадастровых органов.

Вообще лесопарковые зеленые пояса имеют давнюю традицию. Впервые о них заговорили еще в 30-е годы прошлого века. И в советское время у каждого крупного города эти лесные зоны были. А вот в 90-е годы XX века многие пояса были нарушены. Дошло до того, что об их восстановлении заговорили на пресс-конференциях Президента РФ. И в 2017 году вопрос стали обсуждать во Владимире.

Кстати, площадь существующих лесов вокруг Владимира где-то и равняется 10,5 тысячи гектаров. Так что можно сказать, что в лесной пояс «засунули» все зеленое, что только растет вокруг города.