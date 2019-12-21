2019-12-20T17:26:00+03:00
Общество

Арбитражный суд во Владимире запретил строить высотки в Добром

Тяжба по поводу застройки на месте бывшего детсада продолжалась почти год
Сергей МОРКОВКИН
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Строить запретилиСтроить запретилиФото: Алексей БУЛАТОВ
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19 декабря арбитражный суд Владимирской области поставил точку в деле о строительстве высоток на месте бывшего детского сада на улице Комиссарова. Теперь застройщику придется либо обжаловать этот вердикт в окружном суде, либо получать разрешение на строительство заново. Правда уже у другого ведомства.

О том, что во дворе домов на пересечении улицы Комиссарова и Суздальского проспекта появятся два 15-этажных и 18-этажный дома, стало известно сразу после Нового года-2019. В этот момент градостроительные полномочия (право на выдачу разрешений на строительство) перешли от областного департамента архитектуры и строительства городскому управлению архитектуры. Разбирая полученные от администрации области документы муниципальные чиновники нашли несколько "диких" разрешений на строительство, но именно высотки на Комиссарова стали символом перехода градостроительной власти от области городу. Знамя борьбы подхватили местные жители, организовавшие стихийный сход.

Областные власти, справедливости ради, открещиваться от разрешения на строительство не стали. Представители областного департамента на встрече с жителями окрестных домов в местном КТОСе честно признались, что изучали документы и даже попросили застройщика сделать дома пониже. А отказать в выдаче разрешения они могли: мог, таков закон. Но здравый смысл возобладал над чаяниями строителей, мэрия оспорила законность стройки в арбитражном суде.

Летом суд, разобравшись в документах, наложил запрет на проведение стройки до вынесения окончательного решения. Этот документ ничуть не смутил компанию "Стройкомплекс", которая начала сносить детский сад. Теперь же, когда суд запретил строить высотки, застройщику остается либо обжаловать вердикт в суде вышестоящей инстанции, либо получить разрешение уже в администрации города Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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