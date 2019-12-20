2019-12-20T15:03:28+03:00
Общество

Киржаские мастера провели для школьников мастер-класс по аргуновской резьбе

Этим уникальным русским искусством Киржачский район славился веками
Екатерина Дронова
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Токарное оборудование и набор стамесок – такой подарок получили киржачские мастера по уникальной аргуновской резьбе от волонтеров МТС в рамках проекта по сохранению культурного наследия в регионах России. Встреча прошла в музее «Дом аргунов», здесь же состоялся мастер-класс для детей от потомственного мастера, резчика по дереву Александра Новикова.

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В Киржаче таких мастеров всего два. Оба – на вес золота. Александр Новиков – профессиональный художник, резчик по дереву. С детства любил строгать ножиком, а потом поступил в художественное училище Абрамцево. Теперь работает в мастерской при частном музее.

- «Рукастость» передалась по наследству, - говорит Александр. - Мой прадед из Рязанской области был кузнецом, прекрасно ремонтировал гармошки. Сам я родился и всегда жил в Киржаче. Сейчас помогаю восстановить исторический облик города по старинным образцам. К примеру, в селе Ильинское Киржачского района есть старая церковь – единственная, не пострадавшая в окрестностях при революции. Там осталась та самая древняя аргуновская резьба.

Название резьбы пошло из села Аргуново – неподалеку от Киржача, откуда были родом древние мастера. Их искусству было подвластно все, мастера делали деревянную мебель, строили дома, создавали резные наличники. В словаре Даля даже есть термин «аргуны» - плотники Владимирской губернии.

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«Скорее, древоделы», - поправляет директор музея Татьяна Самойлова.

- Характерная черта аргуновских наличников – глухая резьба, -рассказывает Татьяна Ивановна. - Еще отличительная особенность – наличие выструганной виноградной лозы и берегини на «плечах» наличников – символы плодородия. Вообще, наличники – чисто русское изобретение. Их надо уметь «читать». Верхняя часть наличника символизирует небо, средняя – это земля, нижняя – загробный мир.

Среди экспонатов Музея наличника в Киржаче как новоделы, так и старинные наличники, которым более века. Чтобы повторить подобное, у современного мастера уйдет 6-8 месяцев, а цена такого наличника может достигать 150 тысяч рублей. Учредитель музея – меценат Евгений Федоров, генеральный директор ОАО «Киржачская типография». Экспозицию открыли в доме, которому более ста лет, конечно, после реставрации.

- До начала XX века аргуновской резьбой были оформлены почти все дома в центре Киржача, что придавало им праздничный вид, - комментирует Владимир Орлов, директор МТС во Владимире. - К сожалению, сегодня мастерством аргуновской резьбы владеют всего два жителя нашей области. Поэтому волонтеры МТС считают важным развивать и сохранять культурное наследие, помогать таким мастерам и привлекать внимание к уникальности аргуновской резьбы, чтобы технология была унаследована и сохранена следующими поколениями.

Мастер Александр Новиков принял в дар от волонтеров МТС профессиональные инструменты. А заодно провел мастер-класс для школьников по азам аргуновской резьбы. Ребятам раздали мини-вариант пряничных досок, на которых они делали простейшие базовые упражнения резьбы по дереву. Справились все.

- Я хотел стать кинологом, теперь, возможно, передумаю, – делится после мастер-класса восьмиклассник Станислав Гисс.

- Я в музее первый раз, -говорит школьница Екатерина Лучкина. - Обязательно теперь приду сюда на экскурсию. И почему бы не начать регулярно посещать мастер-классы? У меня такие вещи всегда получаются.

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Волонтеры МТС тоже не ушли без подарка. Александр Новиков вручил им собственноручно выструганный деревянный именной… светильник. После чего гостям устроили бесплатную экскурсию по музею.

СПРАВКА «КП»

«Культурный код» в Киржаче -далеко не первая волонтерская акция сотрудников МТС. Ее цель - сохранение и поддержка уникальных культурных ценностей, в том числе, ремесленных школ. В 2018 году в проекте приняло участие 18 регионов страны. Волонтеры МТС, при поддержке местных жителей, уже организовали зону отдыха в старейшем в России калининградском зоопарке, оборудовали бесплатную городскую станцию велоремонта в Чебоксарах, реконструировали историческую крокетную площадку в Липецке, установили детскую площадку в Астрахани и детский воркаут в Волгограде, помогли единственному в мире «Арктическому театру» в Мурманске, выполнили архитектурную подсветку сторожевой башни в Чечне, сделали новую зону отдыха в заповеднике «Эрзи» в Ингушетии и многое другое. В 2019 к проекту МТС «Культурный код» присоединятся еще 40 регионов страны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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