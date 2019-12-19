Владимирская область начала реализацию нацпроекта по цифровому развитию региона

19 декабря в Суздале в рамках стратегической сессии «Цифровое развитие региона» состоялась презентация Цифровой платформы Владимирской области. В мероприятии приняли участие Губернатор Владимир Сипягин, его заместитель Аркадий Боцан-Харченко, председатель комитета информатизации, связи и телекоммуникаций Михаил Клименко и руководитель научного центра «Концерн ГРАНИТ» Игорь Турканов.

Выступая перед собравшимися, губернатор отметил, что 33-й регион только начинает делает свои первые шаги в реализации национального проекта «Цифровая экономика», а чтобы в кратчайшие сроки добиться позитивных изменений в экономике и социальной сфере, повысить эффективность деятельности госорганов и улучшить качество жизни населения Владимирской области и разрабатывается единая цифровая платформа.

- По сути, мы создаем единое универсальное хранилище данных служебного и общего назначения. Оно будет содержать актуальную информацию обо всех направлениях жизнедеятельности. Это позволит решить сразу несколько задач: оперативнее будут работать госорганы, сократится бумажный документооборот, а жители будут быстрее получать ответы на свои обращения и всю необходимую им информацию, - отметил Владимир Сипягин.

Разработкой проекта занимается научный центр «Гранит», выигравший тендер. В данный момент на базе единой цифровой платформы реализуются 11 сервисов: портал «Активный гражданин», «Единый портал культуры»,«Витрина данных с подготовленным набором первичных данных», «Система сбора отчётности с подведомственных организаций», «Система управления проектной деятельностью с адаптацией под национальные проекты», «Система управления проектной деятельностью, адаптированная на процесс привлечения инвестиций в рамках региона», «Комплексная система обеспечения градостроительного развития территории Владимирской области», «Геоинформационная система», «Информационная система управления землями сельскохозяйственного назначения», «Информационная система управления объектами лесного хозяйства» и «Информационная система управления объектами культурного наследия».

Как будут работать сервисы, руководство концерна продемонстрировало на примере портала «Активный гражданин». С его помощью жители смогут рассказать о любой проблеме, а потом получить отчет об ее устранении от организации, которая этим занималась.

Кроме того, руководитель концерна Игорь Турканов заявил о внедрении в единую платформу искусственного интеллекта, который даст возможность руководству области получать достоверную информацию о том, что происходит в той или иной сфере, видеть прогноз и соответственно принимать правильное решение.

- Только сейчас система включает в себя 26 точек съёма информации с федеральных и региональных баз данных. Искусственный интеллект будет эту информацию анализировать и оценивать риски, на основании которых сотрудники будут понимать, что происходит на самом деле в той или сфере в регионе, но решение будет принимать не машина, а человек Ну, а чтобы упростить работу с единой цифровой платформой - появятся голосовые помощники, - рассказал Игорь Турканов.

Владимир Сипягин отметил, что единая цифровая платформа уже нашла применение в нашем регионе. На ее базе появится цифровой путеводитель по Владимирской области «МегаГид». Соглашение о его создании в рамках проходившей стратсессии подписали Губернатор, руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника и глава владимирского филиала компании «Мегафон».

- Около 3 миллионов человек каждый месяц приезжают к нам в область. И наша задача рассказать им культурном наследии владиимрской земли, - отметил директор владимирского отделения компании «Мегафон» Иван Власов. - Люди, въезжая в о Владимирскую область, будут получать СМС-сообщения со ссылкой на это приложение. И уже там можно будет ознакомиться и с архитектурными памятниками, и заказать гида, купить билеты в музей, и узнать какие выставки у нас проводятся. А заодно получить информацию о гостиницах и кафе.

Губернатор поблагодарил руководство музея-заповедника и главу владимирского филиала компании «Мегафон» за новый проект, и отметил, что не сомневается в востребованности цифрового путеводителя, открывающего новые возможности туристической привлекательности региона. Планируется, что путеводитель заработает в течении следующего года, а с работой остальных 11 сервисов, созданных на базе единой цифровой платформы, можно будет познакомится уже 9 января 2020.