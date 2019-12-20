Бюджет Владимирской области: на новое здание станции «скорой помощи» нашли деньги

18 декабря на последнем в этом году заседании Законодательного собрания Владимирской области депутаты приняли бюджет региона во втором чтении. Это означает, что он принял свой окончательный вид.

47 миллиардов на социалку

- После первого чтения поступило 187 поправок, из них чуть более 100 были представлены губернатором, - рассказал председатель финансового комитета ЗС Михаил Максюков. - Так, Владимир Сипягин внёс поправки, касающиеся распределения средств федерального бюджета. А это 2,6 миллиарда рублей. Кроме того, в бюджете учтено много наказов, которые поступали к депутатам от населения.

До бездефицитности Владимирской области далеко, хотя еще в прошлом году власти региона надеялись выйти на бездефицитный бюджет к 2021 году. Теперь же чиновники об этом только мечтают. По новым прогнозам, доходы бюджета составят 62,9 миллиарда рублей, расходы превысят доходы на 2,5 миллиарда!

В «белом доме» при этом ориентируются на пессимистический прогноз от Минэкономразвития. Даже через три года дефицит планируется уменьшить лишь до 804 миллионов рублей.

72%, или 46,9 миллиарда рублей составят ассигнования на медицину, образование, культуру, спорт и различные компенсации и выплаты льготникам. Это почти на 2,4 миллиарда рублей больше, чем в 2019 году. Кроме того, часть налоговых и неналоговых доходов с 2020 года будут передаваться в муниципальные образования, например, половина транспортного налога.

- Но не обошлось без перекосов по городам, - сказал Михаил Максюков. - Где-то муниципалитеты получили больше на дороги, чем другие. Поэтому мы для выравнивания ситуации решили выделить из дорожного фонда более 200 миллионов рублей тем муниципалитетам, которые оказались в отстающих.

Самое интересное, что после заварушки со «скорой помощью» депутаты решили внести в расходную часть бюджета деньги на проектирование нового здания подстанции скорой медицинской помощи.

- Также мы обратились к губернатору с просьбой изыскать деньги на увеличение зарплат персоналу скорой помощи, - рассказал Михаил Максюков.

При этом депутаты сказали, что если главврач Сергей Кулибаба не справится с выправлением ситуации до марта, то его стоит уволить. Правда, здесь уже решение от депутатов не зависит — тут либо сам главрач подаст в отставку, либо решение должны принимать в департаменте здравоохранения.

«Зачем деньги казакам»

Но Законодательное собрание не было бы Законодательным собранием, если бы при обсуждении бюджета на представителя администрации региона не повалились провокационные вопросы.

После выступления Михаила Максюкова перед депутатами выступил Максим Васенин, заместитель главного финансиста области Вясеслава Кузина. Тот, кстати, практически сразу отметил, что на здравоохранение из федерального бюджета пойдет дополнительно 500 миллионов рублей. В частности, на них будут куплены 23 машины скорой помощи.

Больше всего вопросов к Васенину было у представителей фракции КПРФ. Так депутат Максим Шевченко спросил Максима Васенина, почему в областном бюджете предусмотрены полтора миллиона рублей на поддержку казачьих формирований.

- На самом деле мы их поддерживаем в рамках поддержки некоммерческих организаций. И это обязанность областных властей, - сказал Максим Васенин. - Там поддерживаются десятки организаций, не только казаки. А по казакам вы видите затраты лишь потому, что эти деньги выделены по федеральной программе «Обеспечение единства российской нации».

- Единство российской нации обеспечивается казачьими формированиями?! Вы серьёзно?! - удивился Шевченко.

- В том числе. Не вижу тут особых противоречий. Казаки - часть российских традиций, - не дрогнув ни одним мускулом, ответил Васенин.

- Может ещё памятник атаману Краснову поставить? - ухмыльнулся представитель КПРФ.

- Я этого не говорил. Это ваше предложение, - улыбнулся чиновник.

Спокойствие изменило Васенину лишь однажды, когда чуть позже Максим Шевченко во время обсуждения одного из вопросов иронично заметил, что «Максим Сергеевич не может пояснить по бюджету, хотя тот обсуждается уже два месяца».

- Действительно, бюджет в течение нескольких месяцев обсуждался во всех комитетах, на разных площадках, и там были все, кто хотел обсудить бюджет, - сказал он. - Единственным человеком, которого я не видел, это Максим Шевченко.

Тут в дело даже пришлось вмешаться спикеру ЗС Владимиру Киселеву, который попросил чиновника не критиковать работу депутатов.

Что важнее — ДК или фестивали?

А вот заместителя председателя ЗС Антона Сидорко интересовало, почему на крупные фестивали классической музыки (в частности, Дениса Мацуева в Суздале «Новые имена») в региональном бюджете заложено столько же средств, сколько и на оснащение сельских домов культуры.

- На четыре крупных фестиваля потратят 26 миллионов рублей, а на оснащение учреждений культуры на селе — 30 миллионов, - возмутился Сидорко. - Как такое возможно вообще?!

- На самом деле в бюджете на оснащение сельских ДК предусмотрены 100 миллионов, - ответил Васенин. - И это при том, что вообще за ними должны следить муниципалитеты. А помогать на региональном уровне лишь право администрации области, а не обязанность. А вот как раз поддержка фестивалей такого уровня — обязанность «белого дома».