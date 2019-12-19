На образование во Владимире выделят дополнительные 46 миллионов

Деньги поступят в городскую казну из областного бюджета. Почти пятнадцать с половиной миллионов рублей пойдет на компенсацию части платы, которую родители вносят за детский сад. Также часть этих денег пойдет на зарплаты учителям и воспитателям, содержание детей в приемных семьях и выплаты опекунам. Пополнение бюджета неожиданностью не стало – директора владимирских школ давно ждут эти деньги. Но не все довольны тем, что придут они в последних числах декабря.

- Это крик души, ведь такая ситуация повторяется из года в год. 25 декабря на горсовете депутаты утвердят распределение этих средств, в школы они поступят в лучшем случае 26-27 декабря, а потратить мы их должны за один день – 28 декабря, потому что потом заканчивается финансовый год, начнутся банковские каникулы. Этот нонсенс! – считает директор средней школы №40 и депутат горсовета Дмитрий Кушпита.

Впрочем, в управлении образования городской администрации проблемы не видят, ведь большая часть дополнительных средств все же предназначена на зарплаты и премии педагогам. Но оставшаяся часть пойдет на закупки, которые можно не успеть провести в конце декабря. Поскольку потратить бюджетные средства на другие цели нельзя, неизрасходованные суммы придется вернуть в область, а этого хотелось бы избежать. Кроме того, по решению департамента здравоохранения областной администрации почти на четыре с половиной миллиона уменьшили финансирование, направленное на оснащение медкабинетов в школах города.