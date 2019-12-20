Только 21% жителей Владимирской области здоровы

Диспансеризацию во Владимирской области прошли более 197 тысяч человек, и впервые в этом году было выявлено почти 19 тысяч заболеваний. На первом месте — болезни системы кровообращения, на втором — органов дыхания, дальше следуют болезни мочеполовой системы, органов пищеварения и сахарный диабет. У 32 пациентов нашли злокачественные новообразования.

Три тысячи жителей не знали, что у них повышен сахар

- Первый этап диспансеризации — отделить больных от здоровых. Второй этап — отправить больного к узким специалистам. Из прошедших диспансеризацию здоровыми признаны 21,3%. Человек бывает болен бессимптомно до определенного момента. А когда его привозят в больницу, врачи разводят руками и говорят: «Мы бессильны, поздно». Вот поэтому проще предупредить развитие заболеваний за счет массового обследования населения, - рассказал замдиректора департамента здравоохранения Анатолий Уколов. - Сейчас достаточно много людей болеют сахарным диабетом. Вспоминая свое детство, у нас в классе не было ни одного человека, болеющего диабетом. Во дворе мы бы тоже знали, кто из ребят принимает инсулин. Сейчас же у детей выявляется эта болезнь, потому что родители балуют сладостями: проходя мимо стола, на котором стоит ваза с конфетами, ребенок одну да схватит, потом вновь побежит на кухню за другой конфетой. Такой сахарной нагрузки на детей и подростков 10-15 лет назад не было. А сейчас это считается в порядке вещей. Диабет сказывается на всех органах и тканях человека: костях, почках, сердце, печени. Существует даже такое понятие «сладкий убийца». 3 462 человека не знали, что у них повышен сахар в крови. Есть и «тихий убийца» - это уже гипертоническая болезнь, постоянно повышенное давление. В один момент может произойти разрыв сосуда: если в сердце — это инфаркт, если в головном мозге — инсульт. В 2019 году у 25 190 жителей выявили повышенный уровень артериального давления.

Еще одно, безобидное на первый взгляд, заболевание — ожирение.

- У 42 610 жителей есть лишний вес. 28 867 человек ведут малоподвижный образ жизни, - продолжает Анатолий Уколов. - Вот три фактора: ожирение, сахарный диабет и гипертония, которые ведут к разрушению организма. Если бы у нас была волшебная палочка и мы могли бы исключить эти заболевания, поверьте, инвалидов бы стало меньше. Вы знаете, сколько жителей Владимирской области нуждаются в льготных медикаментах? 11% населения!

«Он даже не понял, чем грозило развитие онкологии»

Анатолий Уколов говорит, что если раньше онкология была приговором, то сейчас, включая третью стадию, практически всех вылечивают. Медик привел пример из собственного опыта: у одного пациента с помощью эндоскопа — в народе эту процедуру называют «глотанием лампочки» - нашли маленькое пятно с зернышко в пищеводе и сделали биопсию.

- Так мы обнаружили онкологию в стадии 0,1 — она только появлялась. Мужчине резецировали участок и наложили несколько швов. Он ушел и даже не понял, чем ему грозило развитие онкологии пищевода, - сказал Анатолий Уколов.

КОНКРЕТНО

Медики рекомендуют в оставшиеся дни до Нового года пройти диспансеризацию. Сейчас в больницу или поликлинику можно обратиться и в вечернее время, и в субботу. Теперь жители старше 39 лет смогут проходить диспансеризацию ежегодно, а не раз в три года, как было ранее. Диспансеризация раз в три года для всех остальных возрастных групп сохраняется. Если в текущем году ваш возраст делится на три, то вам необходимо пройти диспансеризацию.