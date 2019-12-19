Новый владимирский горсовет станет меньше на 10 депутатов

Выборы во владимирский горсовет в сентябре 2020 года, судя по всему, пройдут по новым правилам. Теперь в гороском совете будет заседать 25, а не 35 депутатов, и все они будут избраны по одномандатным округам - без партийных списков. Такие поправки в Устав города предложил комитет по местному самоуправлению. Теперь за поправки должны проголосовать минимум 24 депутата нынешнего созыва.

Как это произошло?

Нынешняя попытка изменить владимирскую городскую выборную систему - уже вторая в этом году. Первая случилась осенью в ЗакСобрании, когда депутат от "Справедливой России" Сергей Бирюков предложил отказаться от общегородского партийного списка. Идея подавалась по соусом избавления от "партийных паровозов", когда люди голосуют за известного федерального политика, а получают в горсовете малоизвестного местного представителя. Эта идея не получила одобрения депутатов, и тогда изменить систему выборов решили через горсовет.

Рассматривались две инициативы. Первая - полностью одномандатная (мажоритарная) система из 25 депутатов, предложенная лидером местного филиала "Общества инвалидов" Михаилом Осокиным (ранее представлял партию "Яблоко", ныне работает с "Единой Россией"). Вторая - смешанная система из 25 депутатов-одномандатников плюс 10 - по территориальным группам, предложенная представителем Ассоциации пенсионеров города Владимира Владимиром Семеновым.

На заседании комитета сразу обозначились две группы: четыре депутата от "Единой России" против двух представителей "КПРФ". Первым взял слово недавно довыбранный в горсовет Александр Захаров ("Единая Россия", избирался как самовыдвиженец), заявивший, что на выборах должны участвовать те кандидаты, которых знают избиратели. Обсуждение вышло горячим.

- Я считаю, что если человек избирается, его должны знать в лицо, - заявил депутат Захаров. - Если у населения есть прямой доступ к депутату, это позволяет быстрее решать задачи, которые ставятся перед ним. А у нас на одном округе бывает несколько депутатов: одномандатник и списочник. Это плохо, потому что к списочнику не всегда есть доступ. И потом, у нас сейчас на одного депутата приходится 16 тысяч человек, а так будет по 10 тысяч человек.

Подключился депутат-списочник Дмитрий Осипов ("Единая Россия", владелец сети круглосуточных винных магазинов).

- Если бы за мной был закреплен отдельный округ, меня бы знали жители, мне бы даже было проще бы работать, - сказал он. - Когда мы это все огласим и будем проводить выборы по новой системе, доверие населения вернется. Конкретика нужна.

Категорически против мажоританой системы высказались депутаты от КПРФ Борис Оверчук и Дмитрий Хлащев.

- Кто больше денег ввалит, тот и победит, - заявил Борис Оверчук. - А деньги только у "Единой России". Другие кандидаты не могут состязаться. Я предлагаю оставить существующую систему.

Борис ОверчукФото: Валерия ПРОНИНА

- Мы должны думать о населении, - ответил на слова Оверчука депутат Осипов. - И каждая партия пусть доказывает [состоятельность] на предвыборных мероприятиях. Может быть там будет 25 коммунистов, если они каждую предвыборную кампанию будут ходить к жителям. Надо не политизировать, а отталкиваться от населения. Да без разницы для населения, из какой вы партии.

- Здесь еще играет роль человеческий фактор, - продолжила Лариса Пышонина ("Единая Россия", вице-спикер горсовета). - Я участвовала в выборах три раза. И когда ты ведешь предвыборную кампанию, заходишь в каждую квартиру, встречаешься с жителями в каждом дворе... И вдруг кто-то потом раз! Его практически не видели, партия ему сказала, ты будешь [в горсовете]. Когда житель голосует по спискам, он вслепую дает ответственность партии, чтобы партия выбрала человека, которого он и не знает.

- Вы говорите, что партийные списки не нужны, но каждая партия имеет программу, каждая партия имеет идеологию, - заявил депутат Дмитрий Хлащев (КПРФ, советник фракции в ЗС). - Человек, который пришел на выборы, он понимает, за кем он пойдет. Он пойдет за программой, которая его удовлетворяет.

Вскоре обсуждение вылилось в открытое противостояние двух групп депутатов. Депутат Осипов погрузился в историю и припомнил коммунистам пустые полки перестроечных магазинов, колбасные поезда застоя и криминал 90-ых. Те ответили тем, что в советское время было построено 80 детских садов. Потом 8 против 2 проголосовали за мажоритарную систему, после чего депутат-забойщик Захаров ушел по своим делам (по его словам, у него более 3000 запросов от избирателей), а заседание продолжилось в будничном режиме.

Что дальше?

Теперь решить судьбу избирательной системы может только заседание горсовета. Чтобы утвердить мажоритарную систему, проголосовать "за" должны не менее двух третей состава горсовета, то есть 24 депутата. Напомним, что сейчас в горсовете заседает 26 депутатов от "Единой России". Скорее всего, партия власти обеспечит необходимую явку на заседание. В конце концов, там будет решаться будущее города на следующее пять лет. И потом, депутаты нового состава горсовета будут выбирать мэра города. А отдавать это дело в руки протестно избранных по спискам депутатов действующая власть не захочет. Кроме того, в 2020 году предстоит перенарезать избирательные округа (сейчас их 17).

Учитывая, что на последних довыборах в горсовет по 17-ому округу и выборам в муниципалитетах в сентябре 2018 года представители "Единой России" активно баллотировались как самовыдвиженцы, скорее всего и на выборах в 2020 году они используют эту уже обкатанную схему. При этом внутри самой партии, где много молодых и активных людей, заждавшихся своей очереди в сановные кабинеты, развернется нешуточная борьба за 25 депутатских мест.