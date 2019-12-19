Последнее заседание ЗС Владимирской области в 2019 году: Фракции КПРФ и ЛДПР демонстративно покинули зал

18 декабря в Законодательном Собрании Владимирской области прошло последнее в этом году заседание. Планировалось, что оно пройдет быстро, в повестке было только 11 вопросов, а из «горячих» тем были только бюджет и ситуация вокруг «скорой помощи». Но все затмил вопрос, которого в повестке не было вовсе.

Зачем такая спешка?

Перед началом заседания депутаты фракции «Единая Россия» вынесли на обсуждение изменения в закон о согласовании вице-губернаторов. В прежней версии закона у депутатов было 30 дней на согласование внесенных губернатором кандидатур. Теперь же «единоросы» предложили согласовывать вице-губернаторов в течение трех месяцев после выдвижения.

Руководитель фракции ЛДПР Сергей Корнишов спросил, зачем нужна спешка с принятием данных изменений, вопрос внесли без обсуждения фракциями.

- 16 декабря губернатор предложил ЗС утвердить кандидатуру Михаила Каратаева в должности вице-губернатора, - ответил Александр Нефедов, председатель комитета по вопросам государственного устройства, правопорядка и законности. - При старом формате мы должны утвердить его или не утвердить до 15 января. Без созыва внеочередных заседаний комитетов и заседания Заксобрания этого решения не принять из-за длительных праздников. Поэтому и предложено увеличить сроки согласования.

Практически сразу обсуждение правок перешло в обсуждение того, надо ли вообще согласовывать кандидатов на пост заместителей главы региона. Против, как и несколько недель назад, выступали депутаты двух оппозиционных фракций (КПРФ и ЛДПР).

- Это прерогатива губернатора — выбирать себе заместителей, - сказал руководитель фракции КПРФ в Заксобрании Антон Сидорко. - Его выбрал народ. Вот пусть и несет ответственность за своих вице-губернаторов. Не надо нам вмешиваться в этот процесс.

На это представители «ЕР» попросили не переводить «технический» вопрос в сферу политики. И, может быть, все и закончилось бы «тихим голосованием», в котором все просто разделились бы на «за» и «против». Однако после голосования в первом чтении депутат Роман Кавинов, который вел заседание, сказал, что к 18 голосам «за» (против проголосовали 6 представителей КПРФ и 3 — ЛДПР) добавляется еще четыре «заочных» голоса от тех, кто не присутствовал на заседании.

«Они экстрасенсы что ли?!»

Пикантность момента заключается в том, что для принятия закона по регламенту нужно 19 голосов «за». А тут было только 18. И эти четыре «заочных» голоса значили реально много.

- А как они голосовали за закон, которого не было в повестке? Они экстрасенсы что ли?! - возмутился Антон Сидорко.

- Люди знали о данном законе, - ответил Роман Кавинов.

- Получается, что решение принимают те, кто пропускают заседания! - продолжал Сидорко. - Может быть, они видели документы по закону накануне, но тогда почему эти документы не получили представители оппозиции?

Тут свой вопрос задал и представитель ЛДПР Корнишов:

- А какого числа написаны заявления от этих четырех депутатов?

Роман Кавинов покопался в бумагах и удивленно ответил: «Слушайте, а даты нет!»

После этого оппозиционные фракции предложили отменить голосование в первом чтении, считая данные четыре голоса не действительными. А когда этого не произошло, отказались голосовать за проект во втором чтении. «Единая Россия», «Справедливая Россия» и КПСС в итоге выступили единогласно «за».

- Есть предложение фракции КПРФ покинуть заседание в полном составе, - сказал Антон Сидорко.

- Поддерживаю, «Единая Россия» и без нас неплохо справляется, - добавил Сергей Корнишов.

Возник вопрос - можно ли продолжать заседание, ведь формально кворума не было. Но несмотря на демарш оппозиционных депутатов, заседание ЗС было признано правомочным, так как легитимность заседания определяется во время регистрации депутатов в начале. А тогда их количество соответствовало правилам.