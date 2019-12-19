«Собачий» вопрос: во Владимире в 2019 году отловили 340 бездомных животных из полутора тысяч

В 2019 году городская администрация получила из областного бюджета 6 миллионов рублей на отлов и временное содержание бездомных животных. В первом полугодии городских собак отлавливала строительная фирма «Амест». Но летом компания отказалась выполнять работы, а желающих больше не нашлось.

Тогда Управление ЖКХ горадминистрации заключило муниципальные контракты отдельно на отлов с ИП Вдовиным (сумма 223477 руб) и на временное содержание животных с ООО «Атлант» (сумма 299686 руб).

До конца декабря поймают всего 30 собак

Всего за 2019 год во Владимире поймали, стерилизовали, привили и чипировали 340 бездомных собак. А в городе их примерно полторы тысячи. Заместитель начальника городского управления ЖКХ Дмитрий Еропов сообщил, что за оставшиеся дни декабря будет отловлено еще 20-30 собак.

- Если вы видите на улице безнадзорных животных, сообщите в городское управление ЖКХ по телефонам 53-18-98 и 53-31-32. На адреса выезжают водитель, отловщик и ветеринарный врач. По закону на месте отлова должны быть заявители, которые позвонили нам. Но по факту они не готовы сами выйти и показать животное, они только могут описать, где произошла ситуация или где сидела бездомная собака. У нас есть журнал, в который заносится каждый выезд с адресами и количество отловленных собак. В настоящий момент мы ведем фотоотчет по факту выявленных животных. На пойманную собаку заводится карточка, акт приема-передачи в приют. С 1 января 2020 года по федеральному закону предусматривается и видеофиксация. Только непонятно, как это будет выглядеть. Пока что практики такой нет у нас, - рассказал замначальника управления ЖКХ Дмитрий Еропов.

Также с нового года согласно федеральному закону «Об ответственном обращении с животными» во Владимире появятся общественные инспекторы-контролеры. В их функции войдет проверка и посещение организации, в которой содержатся животные, выдача предписаний, составление протокола административных нарушений или даже изъятие животных. Будет понятие «потенциально опасные собаки» и правила обращения с ними: как и где их должны выгуливать.

Держись подальше от собак во время гона

Руководитель приюта «Атлант», в котором временно содержат бездомных животных Лариса Гвоздева рассказывает, что их специалисты стараются пристроить всех отловленных собак. Если вдруг хозяина не нашлось, тогда животное выпускают на волю.

- Собаки осмотрены, вакцинированы, все имеют бирки. В нашей организации - 12 врачей, и работа ведется круглосуточно. Есть отдельные случаи, когда мы не отдаем собак, а уж тем более не выпускаем в естественную среду обитания. Например, животное попало под колеса машины, и ему требуется длительно лечение. Если у собаки перелом позвоночника или рак 4 степени, оно страдает, тогда приходится прибегать к эвтаназии, - говорит Лариса Гвоздева.

Во время гона – с января по март - самцы могут проявлять агрессию. Также животные набрасываются на людей, которые их провоцируют или находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в период гона во Владимире участились случаи нападения бездомных животных на людей. 23 февраля 2019 на женщину у гаражного кооператива набросились шесть собак. Очнулась она уже в реанимации. Сейчас жительница Владимира требует компенсацию морального вреда - 1,5 миллиона рублей.

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Можно ли привозить в приют больше собак, создав еще бригады по отлову? Бригады создать можно, но приют «Атлант» не справится – мест там не так уж и много. Есть идея создать областной стационарный приют для безнадзорных животных, возможно, он будет не во Владимире, а, например, в Суздальском районе. Но задумка пока остается на уровне разговоров, так как данное решение принимать должна уже не городская администрация, а областная. В адрес губернатора Владимирской области будет направлено письмо, в котором депутаты горсовета спросят о сроках появления приюта для бездомных собак и кошек.