Спектаклями по снюсам: владимирские депутаты решили защитить подростков от всякой дряни ТЮЗом

Борьба со снюсами резко охватила парламентариев всех уровней. Во Владимире тревогу забили директора школ - например, директор школы №42 Семен Малышев заметил, что в округе повсеместно торгуют опасными леденцами и смесями, содержащими никотин, и обратился в горсовет.

Пройдемся по кальянным

Депутаты сошлись, что проблема действительно велика. Но бороться с ней каждый хотел по-своему. Сначала поддержали инициативу Заксобрания ввести штрафы за торговлю насваем, снюсами и другими никотиновосодержащими смесями – от пяти тысяч рублей для обычных людей до 150 тысяч для организаций. Правда, тут же признали, что это не выход – изменения законодательства процесс долгий, а на место одних запрещенных веществ тут же приходят другие.

- Административная ответственность – это хорошо, но мало. Мы не выйдем из этой проблемы, не запретив вообще продавать эти вещества, - заявила депутат Лариса Пышонина.

В чем разница между введением штрафов и запретом продажи, понять не удалось. Как будто можно штрафовать за что-то не запрещенное!

Директор школы №14 Дмитрий Кушпита уверен, что единственный выход – вернуть наркоконтроль как отдельную структуру, ведь только они смогут остановить продажу опасных веществ.

- Нужно еще провести рейд по кальянным Владимира, где одни подростки. Взрослые говорят, что они приходят туда, а там одни школьники, люди не понимают, куда попали, - заявил уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.

Эту идею с энтузиазмом поддержали, так что в ближайшее время народные избранники, недавно планировавшие рейд по ночным алкобарам, пойдут и по другим злачным местам.

«Владимир – отсталый город»

Решив, что делать, депутаты стали обсуждать, кто виноват. Сразу стало понятно, кто из участников обсуждений регулярно общается с детьми, а кто видит школьников только на картинках.

- Владимир – отсталый город в плане показа кинематографии и спектаклей для подростков. Нужно дать подросткам, куда идти, - заявила Лариса Пышонина.

В целом не поспоришь. Но дьявол в деталях... Депутат Борис Оверчук считает, что нужно больше скверов, где будет культурно отдыхать молодежь. Особенно, видимо, в такую декабрьскую погоду...

А Николай Горохов, актер драмтеатра, который в свободное время преподает в колледже культуры и искусств, заявил, что виновник всех проблем – телевизор (интересно, где он видел подростка, смотрящего телевизор?). Выходом мог бы стать Владимирский ТЮЗ, где тем счастливым школьникам, которых учителя сумели бы туда загнать, демонстрировали спектакли о здоровом образе жизни.

- Подростки приходят из школы и смотрят всякую дрянь, тот же «Дом-2», - заявил он. – Мы показывали спектакль «Морфий» по произведению Михаила Булгакова, подростки плакали после его просмотра!

С ним не согласился опытный многодетный отец Геннадий Прохорычев. Он заметил, что снюсы подростки пробуют не от того, что им некуда пойти.

- Да не смотрят они телевизор, они все в смартфонах и интернете, - отметил он. – И в те же кальянные – дорогое удовольствие, от 400 рублей и выше. Это выбор детей из обеспеченных семей, которые ходят на кружки и секции. Детей из многодетных и неблагополучных семей там нет.

Кстати, многие чиновники и депутаты уверены, что подросткам есть где провести свободное время. Например, в спортивном зале школы. Правда, сомнительно, что туда можно явиться с дворовой командой поиграть в волейбол - школы все под охраной. А другого варианта не предложили.

В итоге депутаты решили, что Владимирского ТЮЗа не будет – денег в бюджете нет. Также решено проанализировать, действительно есть ли где в городе отдохнуть подросткам. Например, во время рейда по кальянным?

Больше лекций – но только хороших

Общественники настаивали, что спасти подростков от снюсов и прочей гадости поможет больше лекций для школьников о том, как правильно жить. Врио начальника управления образования Ирина Пенькова отчиталась: и врачи регулярно к школьникам приходят, и наркологи с психологами, и правоохранители, и родительские собрания регулярно проходят. Правда, толку чуть.

- Дети с пятого класса начинают пробовать это все. Я общаюсь с подростками, некоторые из них говорят, что стали пробовать снюсы, чтобы бросить курить, - рассказала Наталья Куликова, член «Родительского комитета Владимирской области».

РАЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Позаботиться не о количестве скучных лекций, проведенных для отчета, а о их качестве, предложили в прокуратуре.

- Дети перенасыщены информацией. На каждой пачке сигарет картинки страшных последствий – это больше не пугает. В школы невозможно пробиться – все расписано на неделю вперед, друг за другом идут лекции, нарколога, психолога… Детям повторяют одно и то же, они уже не воспринимают. Нужно переходить на новый уровень, работать над повышением качества, - считает старший помощник прокурора Владимира Яна Сопнева.

Еще одно предложение прокуратуры: поработать с безответственными взрослыми, готовыми по просьбе посторонних подростков купить алкоголь и табачные продукты. Купить напрямую у продавцов вино и сигареты во Владимире школьникам практически нереально, но такие доброхоты приходят на помощь. Зато если внести изменения в законодательство и предусмотреть штрафы за такую «помощь», прецедентов станет меньше.