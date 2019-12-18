НПО «Наука» - курс на модернизацию

Ведущее российское предприятие авиационно-космической отрасли, созданное в 1931 году, разрабатывает и производит системы жизнеобеспечения самолетов, вертолетов и космических пилотируемых кораблей. НПО «Наука» – это предприятие полного цикла, где системы жизнеобеспечения летательных аппаратов проходят все стадии – от проектирования до испытаний. Деятельность предприятия тесно связана с Владимирской областью – в поселке Першино Киржачского района уже много лет успешно работает филиал научно-производственного объединения, а сейчас заканчивается строительство нового производственно-испытательного комплекса. Именно сюда «Наука» планирует перевести все свои производственные мощности из столицы.

- Начиная проект перевода мощностей, мы трезво оценивали возможные проблемы по персоналу, с которыми столкнемся. Требуемые компетенции в принципе отсутствовали на местном рынке труда. Построить новые корпуса, научить персонал новым компетенциям, при этом не сорвать отгрузку по гособоронзаказу, – это был серьезный вызов, - вспоминает заместитель генерального директора – директор филиала Владимир Лабадин. – Сегодня здесь сформирован уникальный коллектив, которому сейчас любая задача будет по плечу.

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Территория возможностей

Решающим фактором эффективности и конкурентоспособности научно-производственного объединения является его кадровый потенциал – рабочие, инженерный и руководящий состав.

- НПО «Наука» занимает социально ответственную позицию на региональном рынке труда, как внешнюю, так и внутреннюю. Мы много внимания, сил, времени, ресурсов уделяем развитию своего персонала, его обучению. У нас сотрудники могут получить вторую профессию, чтобы чувствовать себя увереннее, могут расти профессионально по своей основной деятельности. Мы понимаем, что за молодежью будущее и заботимся о нашим молодых кадрах, - рассказала директор по персоналу НПО «Наука» Светлана Рябкова.

Компания активно работает со столичными вузами и опорным Владимирским госуниверситетом, Киржачским машиностроительным колледжем и другими учебными заведениями, ежегодно принимает на производственную и преддипломную практику студентов и трудоустраивает выпускников. Специалисты НПО «Наука» готовят студентов для участия в чемпионате WorldSkills, проводят конкурс стипендиатов, организовывают экскурсии по производству не только для студентов, но и для школьников. НПО «Наука» дает возможность всем своим сотрудникам проявить себя, раскрыть свои способности и таланты, почувствовать уверенность в завтрашнем дне. Гальваник Сергей Гаганов, четыре года работающий на предприятии, признается, что, как и его коллеги, любит свою работу и не только за достойную зарплату.

- Работа у меня интересная, некогда скучать: у нас линия травления деталей, подготавливаем их к пайке и сварке. Оборудование у нас новое, есть своя специфика. Прежде чем приступить к работе, я проходил обучение в Москве. У нас хороший сплоченный коллектив, мы все уверены в завтрашнем дне, - говорит он.

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Кстати, коллектив предприятия живет не только работой, в течение года здесь проводятся как спортивные соревнования, так и корпоративные праздники, в которых персонал с удовольствием участвует.

Залог успешного развития

НПО «Наука – динамично развивающееся предприятие, работающее как на оборонно- промышленный комплекс РФ, так и на гражданскую авиацию. И на плечах руководства предприятия лежит особая ответственность не только за результативность и эффективность системы управления, развитие наукоемкого и инновационного производства, но и за поддержание благоприятного психологического климата в коллективе. Сегодня руководящий состав НПО «Наука» прошел обучение по программе «Лидеры производительности» в рамках Национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Для участия в федеральном проекте отобрали 200 руководителей крупнейших российских предприятий из 20 регионов. Цель программы –совершенствование навыков управления, которые помогут руководителям предприятий реализовать производственные преобразования, убрать неэффективные рабочие процессы и внедрить инновации, способствующие росту производительности труда. От научно-производственного предприятия в программе участвовало одиннадцать руководителей, в том числе заместитель генерального директора – директор филиала Владимир Лабадин и директор по персоналу Светлана Рябкова.

- В ноябре одиннадцать руководителей успешно защитились в этом интереснейшем проекте. Команда нашего предприятия заняла первое место с лучшим проектом по оптимизации и увеличению производительности производства, - отметил директор филиала Владимир Лабадин.

«Наука» набирает мощность

НПО «Наука» активно участвует в проектах российского авиапрома, среди его продукции – турбохолодильники, теплообменники, влагоотделители и блоки управления. Создавать широкую линейку продукции предприятию позволяет современное высококачественное оборудование: от литейного и кузнечно-прессового оборудования до многофункциональных и высокоточных станков с ЧПУ, позволяющих изготавливать детали самых сложных конфигураций.

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В филиале НПО «Наука» в Киржачском районе реализуется проект комплексного развития производства авиационных агрегатов, который позволит модернизировать существующие производственные мощности и инфраструктуру. Сейчас там завершается строительство нового производственно-испытательного комплекса площадью 16 тысяч квадратных метров. Ввод новых корпусов в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2020 года. Новый завод продолжит производство систем жизнеобеспечения летательных аппаратов и авиационных агрегатов. Проект строительства, реализуемый при поддержке администрации Владимирской области, Минпромторга России, Внешэкономбанка и Фона развития промышленности, позволит снизить себестоимость продукции, повысить ее качество и увеличить объемы выпуска.

- Предприятие динамично развивается, загрузка существующих корпусов очень велика и открытие в ближайшее время новых испытательного и производственного корпусов необходимы. Освоение производственных площадей потребует человеческого ресурса. Когда-то мы стартовали здесь с 200 человек, сейчас в филиале работают более 400 человек, а после открытия новых цехов появится еще свыше 300 вакансий. Востребованы как рабочие специальности, так и инженерные, и руководящий состав, - рассказал Владимир Лабадин. – Сейчас также идет пусконаладочный процесс нового оборудования. По окончании проекта до 80% оборудования на этом производстве будет новым. Здесь будет функционировать уникальный испытательный корпус, который сможет полностью имитировать для испытания готовых изделий летные условия: от взлетно-посадочной полосы до условий невесомости. Наш набор оборудования уникален. Когда мы комплектовали его и закупали современное западное оборудование, многие удивлялись запрашиваемым параметрам, просили перепроверить данные.

Можно с уверенностью сказать: строительство на территории Владимирской области уникального производственного комплекса по созданию современного, наукоемкого производства комплектующих для авиационной и ракетной техники, отвечающего современным высоким стандартам, - знаковое событие, способствующее развитию промышленного комплекса региона.