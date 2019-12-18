Нет средств от вшей и совки неправильные: владимирский Роспотребнадзор проверил салоны красоты

Несмотря на то, что владимирские предприниматели знали, что к ним придут с проверкой, они не подготовились. Из 14 проверенных парикмахерских и салонов нарушения были обнаружены в каждом.

Когда приходишь в салон красоты, первое, на что обращаешь внимание, это инструменты. Спокойнее, если они находятся в одноразовой упаковке и вынимаются прямо при клиенте. Или, как вариант, прямо из стерилизатора. Раньше в некоторых владимирских парикмахерских приборы обрабатывались только дезинфицирующими средствами. Сухожаровые стерилизаторы стоили дорого, поэтому покупали их не все. А это небезопасно. Во владимирском управлении Роспотребнадзора успокоили: нарушений в плане обработки инструментов не найдены. Зато почти в каждой парикмахерской отсутствовали педикулициды — противопедикулезные средства. Оказывается, что борьба с вшами и по сей день остается проблемой.

- Дети уезжают в лагерь, потом приезжают и привозят. Так что эта проблема и у взрослых бывает, - рассказала официальный представитель владимирского управления Роспотребнадзора Марина Колтунова.

Вряд ли, конечно, мастера возьмутся стричь клиента с педикулезом, но по санитарным правилам эти средства должны быть в каждой парикмахерской. Не у всех мастеров были медицинские книжки и сертификаты гигиенического обучения.

- Некоторые мастера даже не знали, что кроме медкнижек, у них должны быть сертификаты о прохождении гигиенического обучения. Лекции проходят на базе «Центра гигиены и эпидемиологии». Там обучают мастеров санитарным требованиям. Что такое дезинфицирующие средства, сколько раз в день нужно обрабатывать салон и так далее,- рассказала Марина Колтунова.

Такие курсы мастера могут пройти в любой организации, имеющей лицензию. Как показала проверка, отсутствие таких знаний приводит к многочисленным нарушениям и штрафам. Например, ведра. Нельзя мыть полы в зале из того де ведра, что и туалет.

- Ведро для туалета предназначено для уборки туалета. И оно должно быть промаркировано - туалет. И отдельное ведро должно быть для мытья полов в зале, где клиенты. Эти знания как раз на курсах дают. А те самые совки, в которые собирают волосы на полу, должны быть закрытыми, а не открытыми, - отметила Марина Колтунова.

Еще из нарушений - отсутствие кварцевания. И, пожалуй, все. Пусть даже претензии сотрудников надзорного ведомства не назовешь серьезными, должностные лица всех 14 проверенных салонов получили предписания. Предпринимателям придется заплатить штрафы от 500 рублей. Напоминаем, они знали о проверке. А что бы было, если Роспотребнадзор нагрянул к ним без предупреждения?