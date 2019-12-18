Владимирской области нужны охранники и швеи

А жизнь-то в нашем регионе вроде налаживается, хочется сказать, глядя на цифры. Уровень безработицы в 2019 снизился: 4,2% против прошлогоднего показателя 4,8%. Чуть подросла средняя зарплата во Владимирской области - почти 32 тысячи рублей. Еще в июле этого года была 31529 рублей. Руководитель департамента по труду и занятости населения Андрей Григорьев заявил,что плановые показатели по нацпроектам тоже выполняются.

- В этом году мы вели работу по двум нацпроектам: «Старшее поколение» в рамках нацпроекта «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». В рамках первого нацпроекта у нас в области заканчивают обучение 668 сотрудников предпенсионного возраста. А план у нас был - 499 человек. А по нацпроекту «Производительность труда» мы перевыполнили показатели на 200 процентов. Надо было переобучить 500 человек, а мы на данный момент имеем соглашения с предприятиями на обучение 986 их работников, - рассказал Андрей Григорьев.

Проще говоря, население предпенсионного возраста заинтересовано в приобретении новой профессии. Того же хочет и начальство. Так называемые «многостаночники», которые могут поработать и за себя и за того парня, нужны всем.

А какие специалисты востребованы во Владимирской области? Охранники - среди мужчин, и швеи - среди женщин. А еще среди мужских профессий до сих пор в топе - рабочие профессии. Женщины требуются в сфере здравоохранения. Лечебным учреждениям региона катастрофически не хватает и среднего медперсонала, и врачей.

- Нам нужен средний медперсонал - около 500-600 человек. И столько же врачей: и терапевты, и узкие специалисты. Чтобы решить кадровый вопрос, у нас в области в этом году появился проект «Возвращение в профессию». Он рассчитан на людей, которые уже имеют среднее медицинское образование, но больше года не работали в профессии и готовы вернуться. Так вот мы их переобучаем на базе наших медицинских колледжей. За этот год нам удалось переобучить 84 человека, 22 из которых уже трудоустроились, - отметил Андрей Григорьев.

Чиновники совместно с работодателями активно взялись за школьников. Будущих специалистов нужно воспитывать со школьной скамьи. Кроме ярмарок вакансий, учащимся устраивают экскурсии на лучшие предприятия региона, чтобы доказать,что работать на производстве сегодня не просто престижно, но и интересно.

- Последний раз мы привозили школьников на одно производство, и они были удивлены, что на предприятии все чуть ли не в белых халатах ходят, потому что оборудование высокотехнологичное. Да, ведь бизнес на месте не стоит. Серьезные производства модернизируется. И я хочу сказать, что такие экскурсии приносят свои плоды. Из 10 человек, трое или четверо приходят в профессию.

В департаменте по труду и занятости сообщили,что в следующем году в рамках нацпроекта «Старшее поколение» переобучать за счет государства будут не только людей предпенсионного возраста, но и младше. В центрах занятости ждут всех желающих 50+. А еще в 2020-м бесплатно получить новую профессию смогут мамочки в декрете.