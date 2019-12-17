Во Владимире всего восемь официальных магазинов пиротехники

Хлопушки, огни, цветной дым, петарды и фейерверки — красиво, но небезопасно. Жители пренебрегают элементарными правилами использования пиротехники, а владельцы магазинов продают фейерверки, не имея сертификатов соответствия.

18 есть? А паспорт где?

Чтобы избежать несчастных случаев, сотрудники МЧС регулярно проводят рейды, в рамках которых детально изучают документы, смотрят на сроки годности салютов и беседуют с продавцами: приобретают ли покупатели младше 18 лет изделия? Если да, то какие? В трех точках, которые проверили 17 декабря, заверили: перед продажей любого салюта или огней спрашивают паспорт.

- Если я сомневаюсь в том, что человеку есть 18 лет, прошу предъявить паспорт. Паспорта нет — не продаю. И у меня даже были конфликты. Недавно пришел мальчишка, попросил петарды, конечно, я отправил его обратно. Потом он привел папу, который спросил: «Почему моему ребенку не продали?». Я ответил: «Если я продам, и с мальчиком что-то случится, то вы же ко мне сами придете и обвините», - рассказал продавец «ПироОпта» Сергей Кадетов. - В нашем магазине популярностью пользуются батареи салютов, думаю, что к Новому году будут брать все! В среднем жители Владимира готовы купить салют или другие хлопушки за 2-3 тысячи рублей.

На вкус и цветФото: Валерия ПРОНИНА

Салюты из машин небезопасны

«По-нашему», «Шах и мат», «Сказка на ночь», «Счастливая планета», «Миллион алых роз», «Крутой», «Холодное сердце», «Амазонка» и даже «Час пик» - вот такие названия имеют батареи салютов. Цена их от 3 тысяч рублей до 35, есть и дороже. Но это не значит, что «дорого = безопасно». Чтобы показать своей «Амазонке» «Миллион алых роз» и показаться «Крутым», лучше купить салют в проверенном магазине. Как правило, «Русский фейерверк» и «ПироОпт» работают постоянно. А вот во временные лавочки лучше не забегать. Как рассказал Михаил Татаровский, старший инспектор отделения надзорной деятельности по Ленинскому району города Владимира, сейчас модно торговать пиротехникой прямо из машин.

Нет 18 лет - не продадимФото: Валерия ПРОНИНА

- Основные точки реализации пиротехнической продукции находятся у нас на контроле. Мы регулярно проводим рейды. Но в городе есть неуловимые продавцы, которые торгуют салютами прямо из багажников автомобилей. Каждый раз они выбирают новое место для продажи, и нам трудно проконтролировать их передвижение. Возможно, они действуют так потому, что их продукция не соответствует требованиям. Поэтому мы не рекомендуем покупать данные изделия в таких точках. А в других магазинах, которые есть в городе, вы можете попросить документы и убедиться сами в безопасности, - сказал Михаил Татаровский. - В этом году серьезных нарушений в официальных магазинах не было.

Со сроком годности все в порядкеФото: Валерия ПРОНИНА

КОНКРЕТНО

Сотрудники МЧС дали несколько советов, каким должен быть безопасный салют и как его поджечь.

Обратите внимание на целостность упаковки, данные о производителе, название изделия, сроки годности. На каждом фейерверке ищите инструкцию по безопасности. В свободной продаже может быть только продукция 1, 2 и 3 класса опасности. 4 и 5 класс - для профессионального использования. Запускайте салюты только на улице вдали от деревьев и домов. Изучите, с какой стороны следует поджигать фитиль. Батарею нужно закрепить в снегу, а если снега нет, как сейчас, то можно использовать кирпичи. Как только подожгли фейерверк — отойдите в сторону. Пользоваться пиротехникой в состоянии алкогольного опьянения запрещено. Нарушителям пожарной безопасности грозят штрафы от 6 до 15 тысяч рублей. Юридическим лицам придется заплатить 150 – 200 тысяч рублей.