2019-12-17T10:29:54+03:00
Общество

«Зеленый коридор» и «Репейник»: в Киржаче вновь ожила история

Новая точка на карте Киржача появилась благодаря ОАО «Киржачская типография»
Ирина Мальцева
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«Зеленый проулок» ждет гостей«Зеленый проулок» ждет гостейФото: Ирина Мальцева
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Последние несколько лет меценат, директор ОАО «Киржачской типографии» Евгений Федоров старается создать в некогда закрытом Киржаче полноценное туристическое пространство, интересное гостям и жителям города. Вместе с командой единомышленников ему удалось успешно реализовать несколько проектов, рассказывающих богатую историю древнего купеческого города и помогающих сохранить культурные традиции наших предков. В городе открыты музей наличников под открытым небом, музей меди и латуни, первый частный детский театр «Совенок», в селе Заречье появился музейный комплекс «Бархатная Слобода» и многие другие объекты, рассказывающие о вековых традициях киржачан.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Распахнуть двери в мир предков

14 декабря свои двери распахнул еще один объект – театральная чайная «Репейник», расположенная в «Доме Мараевых». Памятник культуры регионального значения находился в весьма печальном состоянии, когда возродить его дружная и творческая команда «Киржачской типографии». По его инициативе в старинном здании, где некогда располагался склад с земляными полами, провели разрешенные по закону реставрационные и ремонтные работы, сохранив облик исторический облик здания, но приспособив его для современной жизни. Все работы выполнялись с огромной любовью к городу и уважением к истории, стараясь сохранить каждую деталь и каждый кирпич. И «Дом Мараева», пережив второе рождение, превратился в культурное пространство, вдохновляющее и притягивающее жителей. Сейчас в этом здании располагается детский театр «Совенок», объединяющий как дошколят, так и старшеклассников, работает театральная студия «Лик». Теперь в «Доме Мараева» появилась и новая точка притяжения – чайная при театре «Репейник».

На подходе к ней восстановили проулок и ворота между домом и лавкой купца Мараева, утраченные в середине прошлого века. Сделать это было непросто: директор «Музея меди и латуни» Татьяна Самойлова, изучающая историю Киржача, нашла в Москве у потомков Рудницких фотографию, на которой видны старинные ворота. Ориентируясь на этот снимок, мастера и восстановили кованые ворота.

Глава района Александр Лукин оценил новый музейный объект Фото: Ирина Мальцева

Глава района Александр Лукин оценил новый музейный объектФото: Ирина Мальцева

- Мы благодарны всем, кто принял участие в создание первой в городе чайной в стиле лофт. Только благодаря дружной совместной работе нам возродить это историческое место, - говорит исполнительный директор ОАО «Киржачская типография» Вячеслав Закусин.

И Киржач пополнился еще одним историческим уголком – «Зелеными воротами», переносящими в чудесный мир, созданный нашими предками.

- Евгений Сергеевич – человек слова и дела. Вместе со своей дружной командой единомышленников он продолжает начатое, развивает и возрождает культурные традиции Киржачского района, за что ему огромное спасибо от всех жителей, - отметил глава Александровского района Александр Лукин.

14 декабря Евгений Федоров принимал первых гостей в театральной чайной. Фото: Ирина Мальцева

14 декабря Евгений Федоров принимал первых гостей в театральной чайной.Фото: Ирина Мальцева

Мир тепла и уюта

Чайная «Репейник», где все дышит историей, уже приняла своих первых гостей, насладившихся традиционными угощениями и особенной атмосферой заведения. Заворожила зрителей и талантливая игра ученицы театральной студии «Лик» Ольги Логиновой, в трогательном моно-спектакле рассказавшей историю верной шотландской овчарки, которая не сумела смириться с предательством хозяина, но и не смогла разлюбить его. Успевшие побывать в театральной чайной признались, что с первых минут в ней погружаешься в особый мир, соединяющий прошлое и настоящее. Руководитель Владимирского отделения Союза писателей России Дмитрий Лалакин уверен, что возрождать в городе исторические объекты – важное и нужное дело, ведь историю большинство людей изучает не по книгам, а в том числе по таким историческим памятникам.

Как рассказала директор театра «Совенок» Галина Куделева, открытие чайной было запланировано изначально, но подготовка заняла много времени.

. Фото: Ирина Мальцева

.Фото: Ирина Мальцева

Выставочный зал был первым этапом создания Культурно-досугового центра в Киржаче и давно стал очень популярным как у горожан, так и у туристов, вторым этапом стал частный детский театр, а третьим, завершающим – чайная при театре. Я думаю, что мы доработаем детали за новогодние праздники дизайн и сделаем в январе торжественное открытие для всех горожан и в первую очередь для деток. Это действительно значимый для города проект, который, как мы надеемся, станет душевным и уютным местом, где родители и малыши, гости и жители города смогут отдохнуть душой, сбросить заботы, где будут зарождаться новые идеи, - говорит Галина Куделева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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