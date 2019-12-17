2019-12-17T10:29:54+03:00
Общество

Пропавшую охотничью собаку Шенни десятки добровольцев искали в Ярославской и Владимирской областях

Беглянку приютили в поселке, а потом вернули хозяевам
Ирина Мальцева
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- Она молоденькая, худенькая, мы боялись, что она просто замерзнет на улице- Она молоденькая, худенькая, мы боялись, что она просто замерзнет на улицеФото: из архива героя публикации
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Охотничья собака породы курцхаар убежала от хозяев 11 декабря на окраине Ярославской области: во время прогулки умчалась в поле вместе с другими псами. Остальных быстро нашли, а молодая тоненькая девочка просто исчезла.

- Она как сквозь землю провалилась, пока никаких зацепок, ее никто не видел, чтобы хоть направление знать, - рассказали добровольцы, помогавшие в поисках пропавшего питомца.

Исчезнувшую любимицу искали сразу в двух областях: Ярославской и Владимирской. Хотя молодая собака не должна была убежать дальше пятнадцати километров, хозяева предполагали, что она могла выскочить на трассу, где ее подобрали и увезли. На призывы помочь откликнулись не только соседи, но и десятки людей в соцсетях, и пока владельцы вместе с друзьями прочесывали окрестности в поисках исчезнувшей красавицы, владимирцы искали объявления о продаже и пристрое взрослых курцхааров. Но, к сожалению, каждый раз оказывалось, что это не она.

- Она молоденькая, худенькая, мы боялись, что она просто замерзнет на улице, - делилась своим страхом хозяйка Ирина Игнатьева.

Но спустя пять дней поисков, когда надежду почти потеряли, любимица нашлась: оказалось, породистую собаку приютила заботливая семья в одном из поселков. Благодаря многочисленным репостам в соцсетях они узнали, что заблудившегося питомца ищут и ждут и вернули Шенни хозяевам 15 декабря.

- Ее приютили добрейшие люди в поселке Новый - Анна, Евгений и Илья Носовы. Спасибо этой семье! Спасибо всем за отзывчивость, за добрые сердца, за помощь в поисках нашей любимой девочки, - говорит хозяйка.

Комментарий специалиста

- Курцхаар – охотничья собака с огромным запасом энергии. Ей нужны и дрессировка, и долгие прогулки. К сожалению, такие собаки нередко срываются с поводка и сбегают – именно из-за избытка энергии. Если заводите такую собаку, имейте в виду, что коротких прогулок утром и вечером ей не хватит. Желательно гулять не в парке, в поле, среди холмов, чтобы собака могла набегаться. Опасения, что собака может замерзнуть на улице, совсем не напрасны: шерсть короткая. Подшерстка нет, поэтому без движения собака быстро теряет тепло. Именно поэтому в нашем климате их нельзя держать зимой в будках на улице, - отмечает ветеринар Ольга Котлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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