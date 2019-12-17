Грипп во Владимирскую области не пришел - прививку делать можно

Во Владимирской области пока не зарегистрировали вирус гриппа, поэтому привиться сейчас может тот, кто пропустил вакцинацию осенью и подумал, что уже поздно. Оказалось — самое время!

- Есть статистические данные, которые говорят о том, что не менее 45% населения должно быть привито от гриппа. Тогда мы сможем избежать эпидемии. Так вот, на сегодняшний день число привитых во Владимирской области составило 45,8%. Надеюсь, что оно подрастет до конца года. Так как грипп еще не пришел в регион, прививки делать можно. Иммунитет начинает формироваться на второй-третьей неделе. Поэтому если сейчас делать прививку, то к новогодним праздникам у вас выработается иммунитет. По состоянию на 13 декабря от гриппа привились более 625 тысяч жителей Владимирской области, из них 115 тысяч – дети, - рассказал Анатолий Уколов, замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области.

Многие предприятия сами закупили вакцину и сделали прививку своим работникам, чтобы производство не встало из-за массовой эпидемии. Все подсчитали затраты и приняли решение в пользу прививок, нежели оплаты больничных листов.

- Не секрет, что сейчас огромное количество блоггеров или «а-ля-экспертов» в области медицины агитируют за то, чтобы данную процедуру не проводить, и приводят ужасающие факты осложнений. Говорить о том, что не бывает осложнений на любую медицинскую манипуляцию, было бы глупо. Приведу пример: одному известному хирургу задали вопрос: «Какая самая простая операция?» Он подумал и сказал: «Аппендэктомия» (удаление аппендицита). А когда спросили: «А самая сложная?» Тот ответил так же. Казалось бы, простая манипуляция, но от нее погибают несколько сотен, а может и тысяч человек. Так же и здесь: прививка может вызвать осложнение, так как у каждого организма — индивидуальная переносимость и чувствительность. И в любом случае перед вакцинацией вас осматривает специалист, - продолжает Анатолий Уколов. - В прошлом году от гриппа погибло около 150 человек в России. И все были не привиты.

Может ли человек, привитый от гриппа, заболеть? Да. Но симптомы будут легче, без осложнений. Институт эпидемиологии Москвы занимается прогнозом, какой грипп придет на территорию РФ. В прошлом году людей прививали именно от того штамма, который после пришел. Вероятность «не угадать» в этот раз существует, но, по словам замдиректора департамента, она низка.

КОНКРЕТНО

Сделать бесплатную прививку можно в поликлинике по месту жительства. Вакцина в наличии пока имеется. Защитный эффект наступает через две-три недели после прививки и сохраняется в течение года.