2019-12-16T17:29:00+03:00
Общество

С корабля на бревна: владимирские урбанисты рассказали, почему шикарные детские площадки далеки от идеала, и предложили заменить их «природными»

А московские архитекторы показали, как это должно выглядеть. Получилось странно
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Кораблик на ЧайковскогоКораблик на ЧайковскогоФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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После того, как во Владимире появились огромные разноцветные детские площадки в виде кораблей на улице Комиссарова и Чайковского, а чуть раньше - в парках Липки, «Дружба» и в Центральном, взрослые горожане поделились на два лагеря. Одни вздыхают:

- Жалко, в нашем детстве такого не было, да и мои дети не застали, хоть внуки порадуются такому счастью.

Другие возражают:

- В моем детстве во в дворе была раздолбанная хоккейная коробка и два бетонных блока с дырками, и нам хватало, каких только игр не придумывали!

Истина, как водится, где-то посередине. Эту истину - идеальную детскую площадку - искали урбанисты и активисты на городской лаборатории «Владимир будущего», которая прошла в воскресенье в кофейном баре «План Б» на Большой Московской.

Детская площадка в Москве Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Детская площадка в МосквеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

«Наворачивают круги - и никакой фантазии»

Юлия, мама трехлетней дочки, рассказала про эксперимент, который она поставила на своем собственном ребенке. В один день она отвела дочку погулять в Загородный парк, где для игр - огромный песчаный склон, кусты, палки и несколько деревянных фигурок.

- В этот день я стала свидетелем бесконечной игры ребенка, - рассказала Юлия. - Дочка играла шишками, песком, палочками, она что-то перекладывала, строила. Разговаривала с деревянными фигурами, пела и танцевала им. Это были несколько часов, интересных не только ребенку, но и мне.

На следующий день Юлия с дочкой пошли на современную детскую площадку в районе улицы Горького - типовую, пластиковую, с горками и качелями.

- Вся игра свелась к тому, что ребенок бегал кругами от одного элемента к другому, а через 30 минут ребенку просто стало скучно, и вся эта гигантская конструкция становится лишь фоном для игры с листиками, камушками, палочками. И даже тот фантастический корабль, который поставили на Чайковского, после пяти посещений уже не вызывает у ребенка того восторга, который был изначально. Все, что она там делает - это наворачивает триста кругов, потом качается на качелях - и все. Никаких эмоций.

Психологи подтверждают - такие площадки, при всей их яркости и кажущемся разнообразии, не будят детскую фантазию. С ними нельзя играть, ими можно только пользоваться.

Кстати, в Москве детские площадки уже делают других типов. Там не просто гимнастические элементы, а детали, где можно играть в школу, цирк, космический корабль, качать друг друга на сложных конструкциях (одному раскачаться не получится), решать задачки с родителями. Это не дороже и не сложнее, но требует внимания и отказа от типовых проектов.

Дети могут использовать для игры самые неожиданные вещи Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Дети могут использовать для игры самые неожиданные вещиФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Извлечь подростков из торговых центров

Вторая претензия владимирцев - детские площадки рассчитаны максимум до 6-7 лет. Для более старших детей во Владимире нет ничего.

- Дети после школы все равно идут на детские площадки, и им нужно пространство, чтобы выплеснуть свою энергию, чтобы побыть в компании, со сверстниками, - говорят активисты. - Но уличных пространств для этого возраста, от 10 до 15 лет, во Владимире просто нет. В результате они просто неистово носятся и ломают то оборудование, которое предназначено для маленьких детей.

Детская площадка в центре Владимира - скучная и облезлая Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Детская площадка в центре Владимира - скучная и облезлаяФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Эта проблема - полное отстутствие общественных пространств для подростков - приводит к тому, что они приспосабливают под свои нужды неподходящие для этого части города. Летом они тусуются под окнами жилых домов, кричат, включают музыку. В плохую погоду гуляют по торговым центрам, где шумят и бегают, часами сидят в кафе, взяв по стаканчику кофе и занимая столики. Все это вызывает понятное недовольство горожан. Но с другой стороны - а где им проводить время со сверстниками? Эту проблему должны решать власти.

Причем площадки для подростков не требуют сложного проекта и больших вложений. В этом возрасте детям нужна возможность рассесться где-то большой компанией, желательно - залезть повыше, такая физиология (не зря подростки всегда сидят на спинках скамеек). Достаточно поставить «паутину» - сооружение-купол из прочных канатов, по которым можно лазить, и при этом его почти невозможно сломать, и все подростки округи будут там.

Очередь к качелям и отсутствие домиков

Еще одну проблему обозначился мама двоих детей Юлия Щукина, один из которых особенный - с расстройством аутического спектра. Владимирские детские площадки вообще не приспособлены к потребностям детей-инвалидов. Нет ни одной высокой песочницы, где могли бы играть дети на колясках. К большинству нет даже нормальных пандусов, которые нужны и мамам с обычными детскими колясками. Площадки покрашены в яркие кислотные цвета - это раздражает психику и особенных детей, и вполне здоровых, провоцирует конфликты и истерики.

Детская площадка доступная для инвалидов Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Детская площадка доступная для инвалидовФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Практически нет качелей для детей-инвалидов, в которых ребенка можно положить, а не посадить. Такие качели есть на площадке в Добром, но в единственном экземпляре, и на них просто не пробиться. Кстати, это общая проблема детских площадок: какой-то уникальный популярный элемент, на который вечные очереди.

- Можно же посмотреть на площадку глазами ребенка и поставить больше интересных качелей, чтобы избежать этих очередей, - посоветовали активисты.

Еще одна проблема - невозможность уединиться. Нет маленьких домиков, куда может залезть ребенок, чтобы просто отдохнуть от толпы. Это тоже нужно не только больным, но и здоровым малышам.

Все на бревна - ближе к природе

Если во Владимире с детскими площадками все не очень хорошо - то где лучше, чтобы знать, куда стремиться? Урбанисты пригласили рассказать об одном из вариантов московского архитектора Марию Помелову, основательницу бюро «Чехарда». Она показала площадки, спроектированные и построенные ее коллегами. Оказалось очень оригинально - даже организаторы пришли в недоумение.

Основным элементом площадок оказались... бревна. Московские архитекторы решили, что столичным детям качели, горки и лазучки не нужны, а городские малыши стосковались по природе, которую и воплощают многоярусные конструкции из бревен. Остается надеяться, что эти бревна просно скреплены и ни на кого не упадут. Для владимирских детей, которые нормальными деревьями не обделены, такие варианты слишком экстремальны.

А вот что у московских архитекторов стоит перенять - это идею покрытия площадок. Резина, которую стелят у нас - это плохой вариант. Когда ребенок падает на такое покрытие, оно пружинит, а не гасит удар, в итоге малыш еще несколько раз подскакивает и ударяется. Безопасное покрытие, которое гасит удары - это песок. Нужен толстый слой гравия или гальки, а сверху - толстый слой песка. Такое покрытие будет впитывать воду, и на площадке никогда не будет луж.

Москва. Площадка с одинаковыми элементами чтобы дети не дрались за них Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Москва. Площадка с одинаковыми элементами чтобы дети не дрались за нихФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Еще одна неоднозначная идея московских архитекторов - на площадке не нужны скамейки, на которых сидят родители. Мол, делать из площадки резервацию, куда запускаешь ребенка и он развлекает себя сам - плохая идея. Мама или папа должны проводить время на площадке вместе с ребенком, играя с ним, поддерживая и страхуя. Вряд ли такое приживется в нашей провинции.

КСТАТИ

Любимая тема старшего поколения - мол, в нашем детстве никаких таких площадок не было, мы лазали по гаражам, гоняли в футбол и таскали яблоки из садов. И все выросли здоровыми и крепкими.

Это опровергают данные, собранные Институтом Демографических Исследований Макса Планка по неопубликованным, но доступным данным Росстата https://www.mortality.org/. Итак, смертность мальчиков от 5 до 15 лет в советское время и сейчас (на 1000 человек). Как видим, с увеличением контроля детская смертность падает.

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Московским детям предлагают лазать по искусственным деревьям Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Московским детям предлагают лазать по искусственным деревьямФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

По мнению московских архитекторов бревна это игровой объект Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

По мнению московских архитекторов бревна это игровой объектФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Такие площадки в городе не редкость Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Такие площадки в городе не редкостьФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Такие площадки предлагают чтобы дети стали ближе к природе Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Такие площадки предлагают чтобы дети стали ближе к природеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Экологическая детская площадка - все натуральное Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Экологическая детская площадка - все натуральноеФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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