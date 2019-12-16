Во Владимире открылась выставка золота скифов из ростовского музея

О золоте скифов и сарматов ходят легенды: тончайшее искусство древних мастеров исчезнувшего народа донских степей поражает воображение, увидеть экспонаты стремятся любители истории со всего мира. Золотые украшения скифов и сарматов, которые привез во Владимиро-Суздальский музей-заповедник Ростовский областной краеведческий музей, - одна из самых ценных экспозиций нашей страны, в таком виде эта коллекция не была даже за границей.

- Я хочу подчеркнуть, что подобные выставки - высочайший европейский уровень, - отметила генеральный директор ВСМЗ Светлана Мельникова. - Те предметы, которые привезли коллеги из Ростова, являются гордостью не только страны, но и мира.

- Наша золотая коллекция была одной из первых, организованных в России, - рассказала директор Ростовского областного музея краеведения Галина Куликова. - Мы привезли самую ценную часть этой коллекции, вещи первого уровня. Здесь есть несколько комплексов находок мирового уровня. Эту коллекцию представляли в Германии, Шотландии, Франции и Японии.

Эпическая битва скифов с греками

В идеальном состоянии находятся царские украшения колчана для стрел с картинами из жизни древнегреческого героя Ахилла, чьи подвиги воспеты в эпической поэме Гомера "Илиада". Ножны меча с мастерски переданной картиной эпической битвы скифов с греками - настоящий эпос кочевников.

- На этих ножнах показана трагическая история в динамике ,- рассказывает ведущий хранитель Ростовского музея Елена Яценко. - Битва складывается не впользу греков. Скифы побеждают! Сцена начинается с того, что греческий воин зовет на помощь своих товарищей, а над его головой уже занесен скифский меч.Грек приговорен. Дальше мы видим сцену врачевания на поле боя. Последняя сцена показывает, как конь уносит живого скифа, крепко держащегося за его узду. Бой был тяжелым, но скифы взяли верх.

Черные копатели прошлого

И такие истории хранит каждый предмет из ростовской коллекции. Например, останки поминального пира, найденные под Новочеркасском одним из самых известных российских археологов Львом Клейном, чудом уцелели после грабительского набега мародеров.

- В кургане, раскопанном в 1962 году, археологи обнаружили лаз, - рассказала Елена Яценко. - Грабители смогли вытащить тело захороненного мужчины, но не смогли найти другие ценности. А там лежал раздавленный серебряный таз и совершенно бесподобный набор серебряных чаш со съемными медальонами. Здесь же лежали конские украшения и специально пробитый котел - это так называемое ритуальное умерщвление вещей. Умер человек - должна умереть и его вещь!

Амулет амазонки

Не менее интересны сарматские находки. Этот народ римские историки описывали воинственным, даже женщины у них участвовали в сражениях. У одной из таких "амазонок" в качестве амулета хранился наконечник стрелы. Причем само погребение датировано II веком до нашей эры, а амулет - VI. Оказывается, сарматы грабили скифские курганы и брали из них все, что понравится. Так что черные копатели промышляли в донских степях с незапамятных времен.

В центре выставки - самые интересные находки из захоронения сарматской царицы. Ее могильный курган был целым каменным домом с комнатами и коридором. О том, что это была именно царица, говорит тяжелая золотая гривна, которую знатная особа носила на груди. И это украшение сохранилось в единственном экземпляре: аналогов в мире нет.

Интересно будет увидеть и роскошный золотой женский головной убор и ожерелье. Организаторы выставки приготовили сюрприз, который поможет отчасти "примерить" эту красоту на себе. Будет интересно.

Выставка открыта до 16 февраля 2020 года. Так что на новогодние каникулы смело можно планировать увлекательную экскурсию в сокровищницу скифов для всей семьи. 0+