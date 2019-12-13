Губернатор Владимир Сипягин совершил рабочую поездку по социально значимым объектам столицы Владимирской области

Владимира Сипягина сопровождали руководители структурных подразделений областной администрации и депутаты Законодательного собрания Владимирской области

Ясельные группы на базе 4 владимирских детских садов откроются весной 2020-го

Свой визит губернатор начал с осмотра новой пристройки, строительство которой сейчас идет на территории 66-го детского сада на улице Завадского. Это одноэтажное здание предусматривает размещение в нем двух ясельных групп на 50 мест. В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» нацпроекта «Демография» во Владимире планируется построить 4 таких объекта: на базе детского сада №66 на улице Завадского, № 62 на улице 1-й Пионерской, №4 на улице Сурикова и №87 на улице Крайнова.

Здание ясельной группы на территории детского сада №66Фото: Администрация Владимирской области

- Во Владимире серьезная проблема с нехваткой мест в детских садах. У нас 280 детей находятся в так называемой актуальной очереди, им детский сад нужен прямо сейчас. Есть отсроченная очередь - это около 10 тысяч деток. Самая острая ситуация в Ленинском районе, микрорайоне Веризино - Сновицы и в Коммунаре. И вот эти «пристрои» помогут нам решить вопрос с устройством детей в дошкольные учреждения, - отметила руководитель областного департамента образования Ольга Беляева.

На строительство четырех объектов более 144,5 млн рублей. Основная часть средств поступила из федерального бюджета. Администрация Владимирской области направила на эти цели почти 50,5 млн рублей. Ещё около 4 млн рублей выделил городской бюджет.

На данном этапе, в зависимости от объекта, пристройки готовы на 70-90 процентов. До конца этого года строительные работы на Завадского будут завершены. Уже сейчас полным ходом идет внутренняя отделка помещения, и уже в 2020 году ясли будут набирать детей. Губернатор отметил, что и в дальнейшем на территории города и области будут возводится подобные объекты.

- В Веризино необходимо строить комплекс социальных объектов. Микрорайон прирастает жилыми домами, а детского сада, школы, больницы там нет. Я считаю, что нужно заниматься проектированием и строительством не только жилых домов, но и всей необходимой инфраструктуры. Качество жизни людей для нас в приоритете, - резюмировал Губернатор.

В микрорайне Коммунар появится современная школа на 1100 мест

В микрорайоне Коммунар возводят новое здание 46 школыФото: Елена Масленникова

Строительство новой школы в микрорайоне Коммунар началось в 2019 году. Старое здание 46-й школы, к слову, ныне действующее, изношено на 50 процентов. Помимо этого, помещение учебного учреждения может вместить только 500 учащихся, а учится там свыше 800, при этом не стоит забывать, что микрорайон продолжает расти.

Новая школа будет рассчитана на 1100 мест. В проекте предусмотрено строительство трех учебных корпусов, административного корпуса и спортивного блока. На месте старой школы появится большой современный стадион. Общая стоимость объекта более 950 миллионов рублей. И пока эти средства предусмотрены в областном бюджете. В этом году на 1 этап строительства школы из региональной казны было выделено 183 миллиона рублей, но в дальнейшем ожидается, что средства будут поступать из федерального бюджета в рамках госпрограммы « Развитие образования». Губернатор отметил, что все документы на получение субсидии на строительство школы подготовлены. В целом же Владимир Сипягин отметил профессионализм строителей.

- Сейчас объект готов на 16,2 %. Я напоминаю, что его возведение началось в этом году. И хочу подчеркнуть,что строители- большие молодцы. Они идут с опережением графика. Рассчитываю, что школа будет сдана в срок. И 1 сентября 2021 года детки пойдут в новую школу, - подытожил Губернатор.

«Владимирской области нужен реабилитационный центр»

Следующая рабочая остановка главы региона - областная клиническая больница. В этом году она отмечает свой 75-летний юбилей. Сейчас в главном лечебном учреждении региона работают полторы тысячи специалистов высокого уровня. Высокотехнологичную медицинскую помощь ежегодно получают около 200 тысяч человек.

- Здесь работают профессионалы с большой буквы. От всех, кто тут проходил лечение, я слышал только положительные отзывы. 4 декабря это учреждение возглавил Игорь Владимирович Бондаренко - врач высшей категории, доктор медицинских наук. Он уже обозначил приоритеты развития этого учреждения, - отметил Губернатор.

Владимир Сипягин познакомился с новейшим оборудованием, которое в этом году в рамках нацпроекта «Здравоохранение» получил Сосудистый центр ОКБ. Это 128-срезовый мультиспиральный компьютерный томограф, стоимостью около 70 миллионов рублей, и современный УЗИ-аппарат с интраоперационными датчиками для визуализации сосудов головного мозга во время нейрохирургических операций или диагностики. Игорь Бондаренко рассказал, что в рамках создания санитарной авиации в регионе на территории областной больницы появится вертолетная площадка. И ориентировочно уже с 2020 года медицинские вертолеты начнут совершать свои вылеты. Также губернатор обсудил с новым главврачом перечень вопросов, которые требуют решения в самое ближайшее время.

Врачи ОКБ проводят операциюФото: Администрация Владимирской области

- На данный момент приоритеты развития Областной клинической больницы уже расставлены. В акушерском корпусе, в котором был проведен ремонт, появятся палаты интенсивной терапии. Для этого в бюджете на следующий год будет предусмотрено около 20 миллионов рублей. И нам крайне необходим современный реабилитационный центр в регионе. Пациенты после тяжелых операций должны проходить курс восстановления, а такую возможность мы им предоставить не можем. Они вынуждены уезжать на реабилитацию в другие регионы. Этот вопрос необходимо решать в самое ближайшее время, - резюмировал Губернатор.