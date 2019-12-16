2019-12-13T18:19:33+03:00
Общество

Новогодние сказки Владимира

Городские парки и дома культуры приглашают детей на рождественские и новогодние елки
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Будет веселоБудет веселоФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Выбираем, куда сводить ребенка во Владимире - в ДК, парк или планетарий.

«Летучий корабль» - Центр культуры и искусства на Соборной

Музыкальная сказка по мотивам всем известного мультфильма - это история о любви, дружбе, добре, настоящем чуде и о заветной мечте. Зрителей ждет встреча с жадным Полканом, мечтательным Водяным, заводными Бабками-Ёжками и печником Иваном, влюбленным в царскую дочку Забаву, а также игры, песни и танцы.

Перед представлением - хороводы с Дедом Морозом у ёлки.

Спектакли пройдут с 23 декабря по 30 декабря в 11.00 и 14.00, а также 03 и 04 января в 12.00 и 15.00.

Стоимость билета: 400 рублей. Телефон для справок 32-39-91.

«Зимняя сказка для мышонка» - владимирский планетарий

Театрализованное представление для самых маленьких с элементами кукольного спектакля. Главный герой новогодней сказки - мышонок Хохоша, а персонажи - ожившая Луна, звезды и другие небесные тела. Зрители станут активными участниками новогодней сказки, будут играть в новогодние игры и забавы.

Представления пройдут 28 декабря (16.20 и 17.30), 29 декабря (10.00 и 11.30), 04 января (10.00 и 11.30) при наборе групп от 25 человек. Цена билета 270 рублей (1 ребенок и 1 сопровождающий).

Подробная информация на сайте http://planetarium33.ru и по телефону 32 22 90.

«Новогодний сыр-бор» - Загородный парк

«Деревня Дуралеевка» приглашает на театрализованную игру-приключение «Новогодний сыр-бор». Это квест с необычным сюжетом, тайнами и загадками, беготней и угощением.

Участникам придется выполнить сложные, но очень интересные задания и разгадать секрет «счастливой жизни». Главный гость праздника - Дедушка Мороз. В финале праздника гостей ожидает вкусное чаепитие и угощение - ароматные чиз-плюшки.

Программа и продолжительность мероприятия: театрализованная игра-квест (активные подвижные командные игры, весёлые развлечения на свежем воздухе), появление Дедушки Мороза, флешмобы и танцы, вручение сувениров, фотосессия в новогоднем интерьере - 1 час.

Чаепитие на тёплой веранде (горячий чай и сырно-булочное угощение) - 30 минут.

Игры пройдут с 22 по 29 декабря и со 2 по 6 января в 11.00 и в 13.00.

. Стоимость - 600 рублей детский билет, 250 взрослый билет. Предварительная запись обязательна, тел. 32-32-47.

«Волшебная горошина» - ДК Юрьевца и Энергетика

Новогодние сказки-мюзиклы «Волшебная горошина» по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена «Принцесса на горошине» - это романтическая история о юном Принце, мечтающем встретить свою настоящую любовь и наивно полагающем, что красота, благородство и милый нрав бывают только у настоящих принцесс.

В конце представления всех зрителей ждет традиционная интерактивная программа у ёлки со Снегурочкой и Дедом Морозом.

Представления пройдут с 23 по 27 декабря.

Стоимость билета: 250 рублей.

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.kdk-vlad.ru или по телефонам 26-29-69 (ДК «Энергетик»), 26-15-08 (ДК «Юрьевец»).

Новогодняя сказка "Синяя птица" - Городской Дворец культуры

Герои сказки Тильтиль и Митиль отправятся в чудесное путешествие на поиски самого главного чуда - Птицы с синим крылом. Им предстоит посетить Чертоги Ночи, чащу Заколдованного леса, Дворец Будущего, Страну Воспоминаний... Путешествие будет очень увлекательным и чуточку опасным.

После представления для зрителей будут работать фотозоны и сладкий буфет, Дед Мороз и Снегурочка устроят танцы у елочки и вручат новогодние сладкие подарки.

С 21 декабря по 30 декабря, 3 и 4 января

Стоимость билета: 450 рублей

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.gdk-33.ru и по телефону 33-55-87.

«Новогодний подарок, или компьютерные приключения Саши и Даши» - Дом культуры микрорайона Оргтруд.

Интерактивное сказочное новогоднее представление, которое перенесет всех участников в мир компьютерных игр с загадками, хитрыми злодеями и всякими приключениями. Участникам новогодней сказки предстоит разгадать коварный план «Нечисти», проявить отвагу и спасти Деда Мороза и Снегурочку из ледяного плена.

21 декабря в 15.00 и 5 января в 14.00. Стоимость билета: 150 рублей. Дополнительную информацию можно получить на сайте http://dkorgtrud33.ru/ и по телефону 45-73-92.

"Снеговик и елка" - Городской дворец культуры (малая сцена)

Новогодняя сказка для самых маленьких - от 1 года до 4 лет. Спектакль проходит на малой сцене ГДК (ул. Горького, 69). Ребятам придется отправиться со Снеговиком на поиски Деда Мороза, ведь один он не справится с такой сложной задачей. На помощь ему придут лесные жители и маленькие зрители.

Перед спектаклем - интерактивная программа с хороводом вокруг елки с участием Деда Мороза и Снегурочки. Работает фотозона и детская дискотека.

Билеты продаются в кассе Городского Дворца культуры на Горького, 54 (по будням с 16:00 до 19:00), а спектакль будет проходить на Горького, 69 (МАЛАЯ СЦЕНА ГДК).

С 21 декабря по 30 декабря, 3 и 4 января.

Стоимость билета: 200 рублей

Дополнительную информацию можно получить на сайте www.gdk-33.ru и по телефону 33-55-87.

"Новогодье в Стране Чудес" - Дом культуры молодежи

Театрализованное новогоднее представление по мотивам знаменитой логической сказки-загадки Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». В канун Нового года Алисе снова придется вернуться в страну Чудес и помочь своим друзьям: веселому Шляпнику, пунктуальному Белому кролику и смелому мышонку. Им нужно отыскать цветок праздничного настроения и раскрыть много тайн и загадок.

Кроме сложного сюжета и фантастических костюмов будут электро-лайт шоу, масштабные декорации и спецэффекты. После спектакля - интерактивная программа у елки и праздничная дискотека.

С 21 по 29 декабря в 11.00 и 14.00, с 3 по 5 января в 11.00 и 14.00.

Стоимость билета: 400 рублей.

Дополнительную информацию можно получить на сайте http://dkm-vladimir.ru/ и по телефону 53-12-65.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Напиши стихотворение для Деда Мороза

Владимирская городская библиотека проводит акцию «Стихотворение о зиме». Снегурочка, внучка Деда Мороза, в этом году решила порадовать дедушку новыми стихами - а то он их очень-очень любит, а слышит часто одни и те же.

Снегурочка просит всех ребят города Владимира сочинить свой собственный стих о зиме, оформить его и принести в один из ящиков «Почты деда Мороза»:

У ёлки на Соборной площади,

У ёлки на площади Победы,

В Светящемся шаре на большой смотровой площадке на ул.Георгиевской.

Юные авторы, чьи стихи особенно понравятся Деду Морозу, получат подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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