2019-12-13T18:19:33+03:00
Общество

«Думал - беру кредит, оказалось - подарил квартиру»

Специалисты по безопасности Банка России рассказали, как противостоять «черным кредиторам» и не вляпаться в финансовую пирамиду
Анна ДЕКТЯРЕВА
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В этом году во Владимирской области было выявлено 12 нелегальных кредиторов и одна финансовая пирамидаВ этом году во Владимирской области было выявлено 12 нелегальных кредиторов и одна финансовая пирамидаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Любой специалист в сфере финансов скажет - жить в долг плохая идея. Кредит - это всегда крайнее средство решения проблем. Лучше потерпеть и накопить, чем брать взаймы и платить проценты. Это не относится к очень крупным тратам - покупке квартиры в ипотеку и машины по автокредиту, тут копить пришлось бы годы и десятилетия. В данном случае кредит оправдан - все те годы, что его выплачиваешь, уже живешь в квартире и пользуешься автомобилем, сокращая другие расходы (на аренду и такси, например).

Но владимирцы берут кредиты практически на что угодно - телефоны, шубы, драгоценности, бытовую технику, часто такую, без которой можно и обойтись. Хорошо, если это официальный кредит в банке - да, там будет переплата, но хотя бы все чисто и открыто, никаких подвохов. Хуже, если это микрофинансовая организация: там придется платить гигантские проценты, от 1% в день, и человек может оказаться в финансовой удавке - долг растет быстрее, чем успеваешь его выплачивать.

Казалось бы, что может быть хуже? Может - это черные кредиторы и финансовые пирамиды. Как отличить эти криминальные структуры и не потерять свои деньги, а то и квартиру, рассказал заместитель управляющего владимирского отделения Банка России Александр Хлысталов.

Квартиру отдал за четверть стоимости

- В этом году во Владимирской области было выявлено 12 нелегальных кредиторов и одна финансовая пирамида, - рассказал Александр Хлысталов. - Наибольшую опасность представляют те черные кредиторы, которые не просто дают займы под завышенный процент или привлекают средства нелегально, а те, которые работают на грани мошенничества.

Это мошенники, которые не просто хотят нажиться на завышенных процентах, а те, кто в итоге собирается оставить заемщика без денег или без квартиры. Такие кредиторы могут выдавать займы даже под сравнительно небольшой процент - ниже, чем в микрофинансовых организациях, чтобы привлечь клиентов. Но для гарантии возврата средств предлагают оформить залог на имущество, обычно квартиру или машину.

- С 1 января по закону запрещено выдавать микрокредиты под залог квартиры, даже если это жильне не единственное, - рассказал Александр Хлысталов. - Но черные кредиторы охотно берут в качестве залога квартиры.

Или, что еще хуже, сразу оформляют не залог, а переписывают квартиру на себя. Александр Хлысталов привел пример: пожилые владимирцы жили отдельно от взрослых детей. Жена заболела, понадобились деньги на лечение стоимостью 250 тысяч рублей в год. Таких денег у пожилой пары не было, и муж взял заем у нелегальных кредиторов под залог квартиры, никому ничего не сказав. Оказалось, что кредит оформлен с таким графиком погашения долгов, что это было просто невозможно выполнить. И квартира ушла черным кредиторам.

- По сути, дедушка отдал мошенникам квартиру за одну четверть стоимости, - подытожил Александр Хлысталов.

«Черные кредиторы» работают очень агрессивно: рассылают предложения по электронной почте, раскидывают листовки по почтовым ящикам. Расчет на то, что человек в отчаянной ситуации не будет вникать, проверять легальность финансовой организации, а быстро подпишет кабальный договор.

Финансовая пирамида - «попасть» может каждый

С каждым годом во Владимирской области выявляется все больше финансовых пирамид. Это, кстати, не значит, что их становится больше - наоборот, это может свидетельствовать о более эффективной системе борьбы с ними. Чем больше эффективность - тем больше попадается.

Финансовые пирамиды могут действовать под видом кредитных кооперативов, микрофинансовых институтов и других структур, даже изображать из себя брокеров. Общая черта, отличающая их от добросовестных финансовых структур, привлекающих средства граждан - отсутствие лицензии. Дополнительные признаки, позволяющие определить, что перед вами мошенники - очень агрессивная реклама, обещание гарантированного высокого дохода, отсутствие информации об учредителях. Кроме того - полное отсутствие активов, которые можно использовать как гарантию компенсации вложений, и отсутствие информации о том, откуда берется прибыль.

Если первые финансовые пирамиды, всем памятные «МММ» или «Торговый дом Селенга» существовали годами, выкачивая миллионы из доверчивых граждан, то современные пирамиды очень быстро разворачиваются и сворачиваются, их время работы может составлять буквально несколько месяцев или даже недель. Как стервятники - прилетели, урвали свой кусок и скрылись.

Но жертв финансовых пирамид меньше не становится. И в отличие от «черных кредиторов», жертвами которых часто становятся граждане «с пониженной социальной ответственностью» (иначе пошли бы за кредитом в банк), жертвы финансовых пирамид - добропорядочные, законопослушные и очень небогатые люди, часто пожилые. Желание хоть как-то увеличить свои небольшие сбережения приводит их к мошенникам, которые обещают гораздо большие проценты, чем в банках.

- Как правило, своих денег эти вкладчики больше не увидят, - подытожил Александр Хлысталов.

Как же уберечься от черных кредиторов и финансовых пирамид? Проверять! Сведения обо всех кредитных и микрофинансовых организациях есть на сайте Банка России - лицензия, учредители. Если организации в реестре нет - это жулики, с ними дело иметь нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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