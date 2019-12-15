Назад в прошлое: в бывшем депо владимирского вокзала открыли «Ретро-склад»

27-летний Тимофей Козин несколько лет назад организовал в бывшем депо у железнодорожного владимирского вокзала «Ретро-склад». Он арендовал помещение и привозил туда раритетные вещи, которые скупал по всей стране или же принимал в дар.

- В 12 лет я заинтересовался старыми вещами. Тогда я нашел на чердаке рваный ботинок. Оказалось, это были ичиги. Потом я собирал у бабушек и дедушек различные предметы и обязательно спрашивал, откуда они, какая у них история. Так я стал коллекционировать вещи, которых со временем накопилось столько, что мне уже некуда было их убирать, - рассказал Тимофей Козин.

А вот этот фараон раньше был во владимирском казиноФото: Валерия ПРОНИНА

Коллекционер родился в Иркутской области, во Владимир приехал в командировку, а потом остался. И во многом — из-за старого депо.

- Если бы не это здание — я бы не остался во Владимире. Когда я приехал в город, попросил таксиста показать районы — мне на 2 месяца нужно было снять помещение для одного проекта. Случайно наткнулся на депо, и сразу же договорился с собственником здания об аренде. После воплощения проекта продлил аренду депо и создал склад. Сейчас там собрано 60% ретро-вещей, 40% завезем в ближайшее время, - говорит коллекционер.

В депо вы увидите целый город с названиями улиц, на которых стоят чемоданы, комоды, кресла, швейные машинки, лыжи, почтовые ящики, холодильники, автомат для продажи газет и мотоцикл, который принадлежал ветерану Великой Отечественной войны. Любители старины оценят и посуду, и коллекцию фотоаппаратов, а дети — советские игрушки, размещенные в отдельной зоне. У каждого предмета — своя история.

Скульптура девушки, которую Тимофею дали взамен на патефонФото: Валерия ПРОНИНА

- У нас на складе был проездом мужчина. Через неделю он вернулся вновь и захотел приобрести патефон. Он сказал, что у него сохранились три статуи погибшего скульптора. Мы приехали, посмотрели и обменялись: он нам - скульптуру девушки, а мы ему — патефон. Есть довольно-таки редкий автомат Союзпечати 1960-х, где можно было купить газету. Приобретен за приличные деньги в Кирове. Мотоцикл же выкупили в Краснодарском крае, отреставрировали в Белгородской области. Когда-то на нем ездил ветеран Великой Отечественной войны, после смерти мотоцикл достался сыну, который решил его продать. Старинный верстак купили в Вязниковском районе у дедушки, который сделал его сам. Также у него приобрели комод с двойным дном — дед делал его для себя, чтобы прятать деньги от бабушки. Комод, правда, привезти еще не успели. Очень долго вели переговоры о покупке часов, которые висели в доме Баташевых, - продолжает Тимофей. - Этот склад — некоммерческий проект. Он создан, скорее, как учебное пособие. И каждый раз экспозиции меняются. Сейчас вот елку с советскими игрушками поставили у кресел и старого телевизора.

Газеты проданы!Фото: Валерия ПРОНИНА

Многие владимирцы, узнав о «Ретро-складе», приносят вещи в дар Тимофею. Он берет все, даже непригодные. Далее ее реставрируют и также ставят на полку к остальных экспонатам.

КОНКРЕТНО

20 декабря двери «Ретро-склада» официально откроют для посетителей. На новогодние праздники создатель проекта запланировал несколько мероприятий. В планах — нанять экскурсовода, который будет набирать группы. С ценой пока не определились, но точно известно, что она будет невысокой. «Ретро-склад» находится в соседнем здании от ж/д вокзала.

Интересно, какой работаетФото: Валерия ПРОНИНА

Есть и старые фотоФото: Валерия ПРОНИНА