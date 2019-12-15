Не только котики: каких экзотических животных владимирцы продают по объявлениям

Сайты бесплатных объявлений во Владимире по ассортименту куда богаче, чем обычные зоомагазины. Конечно, львиная (кошачья) доля объявлений - это котики. Дорогие - бобтейлы и «бенгальцы»по 15000 рублей, дешевые - шотландцы, по 3-5 тысяч, и даже совсем бесплатные беспородные мурлыки. На втором месте собаки, которых в основном отдают бесплатно, а если объявление о продаже и цена высокая - это, как правило, питомник или профессиональный заводчик.

Но если отвлечься от собачье-кошачьей темы - чего только не продают! Иногда так и хочется позвонить и просто спросить: «А где вы это взяли?»

Самый экзотический зверек, которого удалось найти - сахарный поссум. Продают целых двух! Это сумчатая летающая белка, живущая в эвкалиптовых лесах Австралии и Новой Гвинеи. Маленький, с ладонь, изящный зверек, который в природе прыгает и парит между деревьями. Стоит недешево - 15000 рублей, но тут дело даже не в цене. Содержать в неволе их очень сложно, даже Джеральд Даррелл трижды бы подумал, заводя такую зверушку.

По дешевке - водные и земноводные

Обитатели аквариумов и террариумов - самое дешевое приобретение. Например, двух взрослых улиток-ахатинов отдают бесплатно вместе с домиком. Это здоровенный моллюск, раковина длиной до 20 сантиметров. Штука на любителя... А россыпью тех же ахатинов-«улитят» отдают по 1 рублю.

Аквариумных рыбок попроще, вроде меченосцев, пецилий и хромисов, можно купить за 20-30 рублей. Золотые рыбки - по 600 рублей.

Красноухих черепах - здоровенных, взрослых, 20-30 сантиметров в панцире - продают за 600-700 рублей. Вроде недорого, но животное опасно! У нее челюсти, как кусачки, за палец тяпнет - две недели будете лечиться.

Очень, очень сильно на любителя

В одном-единственном объявлении предлагаются паук-птицеяд, тарантулы и скорпионы. В широком ассортименте. Не очень дорого, по 500 рублей штука.

Достойную конкуренцию составит предложение удава - 18000 рублей, 3 года, длина 2,5 метра. Говорят, ручной.

Маленькие пушистики

В большом выборе - животные «клеточные», которые не будут бегать ночами по вашей квартире. Обычные морские свинки продаются по 500 рублей, а длинношерстные, кудрявые, пушистые - по 3000 рублей.

Декоративные крольчата «карликовый баран» предлагаются по 3000 рублей. Хорошенькие - невозможно! Просто игрушечные комочки пуха с большими глазами и висячими ушками.

Привычные нам, уже не экзортические грызуны - шиншиллы и дегу - продаются по 1500-2000 рублей. Их детеныши - по 1000 рублей, так это их еще вырастить надо.

- Ну купи нас, пожалуйстаФото: Анна ДЕКТЯРЕВА

Внезапно в нескольких объявлениях есть африканские карликовые ежата - около 4000 рублей за штучку. Это, можно сказать, ГМО-животное, ежики выведены искусственно, в природе не встречаются. Они маленькие, до 20 сантиметров длиной и до 500 граммов весом. Говорят, что легко приручаются, хозяина узнают по запаху, зрение у них слабое. Вот это тот самый случай, когда «мы в ответе за тех, кого приручили» - в природе эти ежики не проживут и одного дня.

Не только ценный мех

Немало объявлений о продаже сельскохозяйственных животных. Кролики, прямым текстом написано «на мясо», идут по 300-500 рублей. Коза стоит 5000 рублей, козлята по 2000.

Обитатели птичника - петухи, куры и загадочные индоутки - совсем дешево, по 200-500 рублей. А за 33 000 рублей можно купить целого страуса эму! Вопрос, где вы будете его держать.

Только канарейки внезапно дорогие - в среднем по 3000 рублей.

Символ года

Взрослую белую крысу можно купить за 10 рублей! Это, считайте, даром, просто отдавать животное без платы считается плохой приметой, болеть будет. Крысята идут по 100 рублей, декоративные крысы - по 200.

В общем, если ребенок на Новый год просит живность, то есть из чего выбрать.