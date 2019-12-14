Студенты-иностранцы из ВлГУ рассказали, как готовить рисовые чипсы, снежинки из нуги и хворост

Студенты ВлГУ из разных стран представили свои национальные блюда на гастрономическом фестивале «Кухни мира». Китай, Вьетнам, Туркменистан, Узбекистан, Афганистан, Африка, Египет, Турция, Палестина, Иордания, Сирия, Грузия и Россия угощали как пловом из баранины, так и никому ранее неизвестным пеламуши. «Комсомолка» разобралась в сложных названиях блюд и узнала, как просто их приготовить.

Китайская «Снежинка»

Это десерт из провинции Китая. Как рассказали студенты, которые приехали к нам по программе обмена, рецепт улучшали, и только после он понравился остальным китайцам.

Для приготовления вам понадобится 1 грамм соли, 45 граммов сливочного масла, 140 граммов печенья, 55 граммов сухого молока, орехи или ягоды, а можно и то, и другое, упаковка маршмеллоу. Сливочное масло помещаем в сковороду, ждем, когда растает, далее — высыпаем маршмеллоу и мешаем в масле. Когда зефир слипнется и превратится в кашу, добавим сухое молоко и соль. Должна получиться густая нуга. Потом — орехи и ягоды. Со сковороды выкладываем смесь в любую форму и добавляем печенье — желательно маленькие крекеры. Руками продолжаем мять, как тесто (печенье должно ломаться). Последний этап — сформировать массу в форму квадрата, а дальше разрезать на нескольку кусочков. В холодильник убирать не надо. Студенты советуют съесть блюдо сразу, иначе, оно затвердеет. Получиться должно так:

Рисовые чипсы

Следующая команда из Вьетнама поделилась рецептом рисовых чипсов — альтернатива нашим, только без вредных добавок. Вам нужны 100 граммов риса, 400 граммов воды и 20 граммов соли. Все!

Сначала сварите рис, поместите в блендер, чтобы пюре стало мягким и липким. Распределите пюре на силиконовом коврике слоем в 1.5- 2 мм и высушите (подойдет сушилка для овощей). Нагрейте в кастрюле растительное масло до 190 градусов и порвите на несколько кусков высушенную рисовую массу. Эти кусочки киньте в горячее масло на несколько секунд. Чипсы должны свернуться. Доставайте при помощи шумовки. Специи добавляйте по вкусу, если захотите.

Рисовые чипсы от команды из ВьетнамаФото: Валерия ПРОНИНА

Пеламуши из Грузии

Десертное блюдо, без которого не обходится ни один праздник. Готовят его из загущенного кукурузной или пшеничной мукой виноградного сока. Литр виноградного сока смешиваем со стаканом муки венчиком. Добавляем ванилин и сахар по вкусу. Отправляем в кастрюлю и варим по тех пор, пока масса не загустеет. При нагревании цвет смеси изменится. Снова пробуйте на вкус, если что — добавляйте вновь сахар. Когда масса становится тягучей, понижайте жар и варите минут 15 — тогда точно уйдет вкус муки. Возьмите блюдца или формочки, смочите водой и разливайте десерт — так он не прилипнет. Ждите, когда остынет.

Хворост из Туркменистана

Возьмите 2 яйца, добавьте 2 столовые ложки молока, 0,5 чайной ложки соли и взбейте, смесь влейте в муку (нужно 1,5 стакана). Замесите тесто и раскатайте как можно тоньше. Нарежьте раскатанное тесто квадратиками, сделайте в середине каждого прорезь тонким ножом и проденьте один край квадрата. Налейте на сковороду растительное масло (200 мл) и прожарьте с обеих сторон. Каждая сторона жарится 4 минуты. Шумовкой достаньте хворост и обсушите. Потом посыпьте сахарной пудрой.

Хворост готовила команда из ТуркменистанаФото: Валерия ПРОНИНА

Афганский плов

Юноши, представляющие команду, рассказали, что готовили плов сами. Рекомендовали добавить баранину — так вкуснее. Но сначала - нагреть масло в достаточно большой кастрюле, чтобы вместить все ингредиенты. Добавить нарезанный лук (штук пять точно надо) и жарить 2 минуты, после чего добавить баранину, также нарезанную крупно. Через 15 минут продукты нужно достать из кастрюли. И вместо них добавить туда тертую морковь. Потом на нее выкладываем куски мяса и обжаренный лук. Далее - изюм, орехи и чеснок (целые зубчики). Последний слоем будет рис. Заливаем в кастрюлю воду, добавляем соль и перец. Кипятим 10 минут на медленном огне. После огонь уменьшаем и накрываем крышкой - томим около часа, не перемешивая.

Ребята из Афганистана угощали пловомФото: Валерия ПРОНИНА

КСТАТИ

Все блюда были оригинальными. Студенты из Африки запекали рыбу и угощали пончиками, а русские пекли огромный пирог в виде поросенка. Чтобы попробовать вкусности, выстаивались очереди. Поэтому в то время, когда я спрашивала африканцев и китайцев: «that it?», столы все пустели и пустели. Когда студенты, пришедшие на фестиваль, поняли, что остались только стаканы и тарелки, последовали толпой в гардероб. Интересно, у кого-нибудь не сошлась куртка?

Команда из Китая приготовила также свинину в кисло-сладком соусеФото: Валерия ПРОНИНА

Русский столФото: Валерия ПРОНИНА