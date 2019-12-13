Во Владимирской области открылся центр «Мой бизнес»

Он открылся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» и позволил, наконец, объединить на единой площадке все организации, отвечающие за поддержку МСП в регионе: центр поддержки предпринимательства, центр инжиниринга Владимирской области, микрокредитную организацию, Гарантийный фонд Владимирской области, региональную лизинговую компанию. Раньше все они располагались по разным адресам, что значительно усложняло оперативность получения информации или замедляло процессы оказания помощи начинающим бизнесменам.

Бизнес под крылом власти

В церемонии открытия приняли участие первые лица области: губернатор Владимир Сипягин, врио первого вице-губернатора, отвечающий за экономический блок, Максим Брусенцов, директор департамента развития предпринимательства Тимур Рамазанов, президент региональной Торгово-Промышленной палаты Иван Аксенов.

.Фото: Администрация Владимирской области

- Региональный центр «Мой бизнес» - это то место, куда любой предприниматель может прийти и в рамках одного окна получить все услуги для своей деятельности, - отметил в в своем приветственном слове Владимир Сипягин. - Сегодня такие центры при поддержке Президента РФ Владимира Путина открываются по всей России. Они необходимы для выполнения задачи, поставленной главой государства, - совершить прорыв в экономическом развитии страны. Именно поэтому мной было принято решение открыть данный центр именно в здании областной администрации, чтобы представители бизнеса, приходя сюда и получая меры государственной поддержки, понимали, что они находятся под крылом у власти.

Первый, но единственный

На новой технологичной и современной площадке Центра «Мой бизнес» оборудована входная зона с четырьмя окнами для оказания услуг, две переговорные комнаты, конференц-зал, учебный класс, коворкинг для предпринимателей с целью организации взаимодействия и налаживания бизнес-контактов. Закуплено и установлено современное офисное оборудование , а также создан кол-центр для оказания консультационных услуг.

Деньги на реализацию проекта были направлены из федерального и областного бюджетов (68 и более 1 миллиона рублей соответственно). Сумма финансирования и показатели эффективности центра определены на конкурсной основе Минэкономразвития России.

.Фото: Администрация Владимирской области

Важно отметить, что за прошедший год, пока велась подготовка нового помещения, администрацией Владимирской области совместно с различными фондами были достигнуты высокие показатели работы по поддержке МСП. . В 2019 году получателями господдержки Центра «Мой бизнес» стали более 2000 субъектов регионального предпринимательства, было проведено более 30 обучающих семинаров, тренингов и лекций. Благодаря финансовой поддержке областных властей представители областного малого и среднего бизнеса приняли участие во многих крупных международных выставках и межрегиональных бизнес-миссиях.

- И это не последний подобный центр в регионе, - заметил Владимир Сипягин. - После того, как мы отработаем все тонкости работы этого учреждения, мы надеемся открыть подобные площадки в других наших муниципальных образованиях. Для нас это крайне важно, ведь именно такие центры является драйвером развития экономики региона.