Во Владимирскую область собираются завезти 9 миллионов тонн московского мусора

Что московский мусор поедет во Владимирскую область, было понятно давно. Еще два года назад, когда прежний губернатор Светлана Орлова пыталась делать хорошую мину при плохой игре, жители так называемого "владимирского Подмосковья" активно митинговали против свалок столичных отходов. Нынешние власти то громко заявляют, что мусора из Москвы у нас не будет, то волей-неволей признают, что поезд ушел, и вернуть отходы обратно уже не получится. Когда дело дошло до публикации территориальной схемы обращения с отходами Владимирской области, зависший вопрос о московском мусоре застыл на позиции «нет». А вот после публикации московской терсхемы все вернулось на круги своя.

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Со схемой из Москвы не все так просто. Во-первых, она вообще обнаружилась чуть ли не случайно. Столичный департамент ЖКХ , по заверению столичных же коллег, о публикации столь важного документа и словом не обмолвился. А ведь терсхему ждали давно не только в пределах третьего транспортного кольца. Во-вторых, по терсхеме столицы мусором будет щедро вознаграждена не только Владимирская область, но и ее вечный экономический конкурент Калужская область. У них, кстати, катавасии с двумя региональными операторами нет. Мусором там занимается одна единственная и государственная компания. Достанется и Московской области. Кстати, само Подмосковье отправлять свой мусор во Владимирскую область не намерено. Пока.

В терсхеме Москвы указывается, что в 2020 году во Владимирскую область приедет 666 тысяч тонн мусора (показательная цифра). С 2021 по 2029 годы в наш регион вывезут около 900 тысяч тонн отходов ежегодно. Конкретные объекты, куда поедет мусор, не называются, но в «перспективной схеме потоков» отмечаются фирмы, которые будут заниматься этой работой. Из полученных данных ясно, что речь идет о свалке под Александровом и полигоне у деревни Бабанино в Петушинском районе. Там же указывается, из какого района Москвы мусор поедет в соседний регион, но так ли важны эти данные?

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И тут стоит еще раз напомнить, что мусорная терсхема Владимирской области – «живой документ». Правки в него могут быть внесены в любой момент, и для этого вовсе не нужно проводить общественные слушания. Об этом можно даже ничего не сообщать, как получилось с московской схемой.

Кстати, прием заявок на изменение терсхемы Москвы истек 1 декабря. Так что, мы малость опоздали…