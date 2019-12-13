Песок на сухом асфальте: владимирские дорожные службы решили обмануть законы физики

11 декабря на владимирских дорогах и тротуарах жители наблюдали любопытную картину - в лужах и на сухом асфальте лежали кучки песка. Вдоль дорог ездили специальные посыпательные машины, разбрасывая песко-соляную смесь.

Учитывая, что уже 10 дней в городе не выпало не снежинки и под ногами голый асфальт, это выглядело дико. Может, коммунальщики, обжегшись на молоке, теперь на воду дуют? В смысле, проколовшись в начале в начале декабря, когда дороги резко превратились в сплошной каток, сыпят песок на всякий случай куда попало?

На Василисина песком посыпали сухой асфальтФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

В мэрии объяснили: это делается «в профилактических целях».

- Поступило сообщение от Владимирского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с предупреждением о том, что изменятся погодные условия. И действительно, 11 декабря во второй половине дня у нас произошло резкое понижение температуры и увеличение влажности. Таким образом сложились все предпосылки к тому, что утром, 12 декабря, появится наледь. Поэтому проводилась выборочная профилактическая обработка наиболее опасных участков. В первую очередь на путях к социальным объектам. В «Центре управления городскими дорогами» сообщили, что было обработано 45 таких мест. И плюс вдоль дорог, где ходит общественный транспорт, - рассказала официальный представитель мэрии Анна Басова.

Если бы кто-то учил физику в школе, то он бы знал, что при резком понижении температуры вода на дороге не замерзнет, а просто испарится - из-за быстрого снижения влажности воздуха. Собственно, так и произошло - там, где песком не посыпали, утром 12 асфальт был сухим и чистым. Под песком - мокрым и грязным, так как соль в составе смеси затрудняет испарение.

Владимирский эксперт, имеющий непосредственное отношение к сфере ЖКХ, а ныне известный блогер, заявил, что такая профилактика бессмысленна.

- Если посыпать сухой асфальт песко-соляной смесью, то после выпадения осадков, песок осядет и образуется корка льда. В итоге будет скользко. Поэтому готовиться заранее к изменению погодных условий нет смысла, - считает Виктор Волчек.- Я считаю, что это показуха. В прошлый раз у жителей было много претензий к управляющим компаниям и городским службам. И вот теперь эти службы решили заранее показать, что работают. Ведь случись что, песок-то лежит.

Еще один момент, который вызывает удивление. Почему на дорогах лежат песчаные кучки? Дворникам и дорожным службам лень было сделать хотя бы веерную рассыпку песка на тротуарах? Или жители сами должны эти кучки «растоптать»? У эксперта и здесь есть свои комментарии.

- Во-первых, лопатой песок разбрасывать не должны. По нормативам песок нужно рассыпать равномерно, от 50 до 100 граммов на один квадратный метр. Мне сложно понять, почему наши управляющие компании и дорожные службы не используют специальные инструменты, предусмотренные для этого. Есть дозаторы, и в виде тележки, и те, которые можно на шею повесить. Достаточно просто насыпать туда песок, настроить расход и крутить барабан - песок будет равномерно распределяться на поверхности, - отметил Виктор Волчек.

Песчаная змейка на регулируемом пешеходном переходе на проспекте ЛенинаФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

А какие вообще реагенты используют в нашей городе для борьбы с гололедицей? В мэрии заявили, что самые проверенные: песко-соляную смесь и «Бионорд». «Управляшки» закупают обычный песок. И тут снова вопрос: а что такое мраморная крошка, кальциевые соли или бишофит (магниевые соли) во Владимире знают? Эти противогололедные реагенты давно используют в других городах: в Москве, Ярославле. Они намного безопаснее и даже выгоднее.

- Мраморная крошка не бьет лакокрасочное покрытие авто и лобовые стекла. Мраморную крошку не видно на белом снеге. Вы представляете, никакой грязи. Если сравнивать песко-соляную смесь и крошку с точки зрения затрат, то цены такие. Тонна песка стоит 5 тысяч рублей, мраморная крошка - около 5900 рублей. Но ее нужно намного меньше, чем песка. Я думаю, что выгоднее закупать мраморную крошку, - рассказал Виктор Волчек.

Помимо прочего, песок весной смывается и забивает ливневки. А это еще одна проблема для города. В общем, от современных технологий мы далеки. А дворников не мешало бы на обучение отправить.