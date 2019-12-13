Ярмарка на Георгиевской и светящиеся одуванчики: что ждет владимирцев на новогодние праздники

В этом году большой ярмарки на Соборной площади, с торговыми шале и каруселями, во Владимире не будет. Зато на Большой Московской и Георгиевской вспыхнет звездное небо, ставшее визитной карточкой города, останутся и другие светящиеся конструкции, уже украшавшие город в прошлые годы.

В этом году появятся и новинки: в обновленном сквере на Чайковского на фонарях, продолжая музыкальную тему, загорятся ноты, а на детской части площади – птицы и звери, в Молодежном сквере будут светиться забавные елочки, на Спасском холме внезапно вырастут одуванчики, а на склоне улицы Добросельской – Добрый лес из плоских светящихся деревьев.

Еще одно ноу-хау – светодиодные прожекторы, которые раскрасят деревья на площадях Победы и Ленина. Кстати, не все светящиеся украшения уберут после новогодних праздников. Каток, одуванчики, деревья и подсветку прожекторами хотят оставить на постоянку.

Променад по Георгиевской

В этом году полюбившуюся владимирцам Рождественскую ярмарку перенесут на пешеходную зону на улицу Георгиевскую. Как уверяют в администрации, решение убрать гулянье с площади Соборной вызвано исключительно желанием расширить горизонты и попробовать что-то новое, а никак не связана с миллионным штрафом, который по решению суда едва не пришлось заплатить МКУ «Благоустройство» за размещение ярмарки в охранной зоне памятников.

Центральную площадку ярмарки организуют на «Шалопаевке», где раньше был рынок, рядом с бронзовой скульптурой мальчика.

- Будет царить уютная домашняя атмосфера, мы постарались связать европеизацию Петровского времени с купеческой Русью. Мы сохраним все, что было. На ярмарке появятся сытные ряды со сбитнем, шашлыками, грилем, теплые веранды, открытый ресторанный дворик, фотозоны, офис почты Деда Мороза и детские карусели. Их разместят ближе к кузнице Бородиных, - рассказал Наталья Литвинова, заместитель начальника управления культуры и туризма городской администрации.

Елка на пешеходной зоне тоже будет – там самая, которая раньше стояла в парке «Липки» в центре фонтана. Торжественное открытие ярмарки, на которое обещают прибытие Деда Мороза на необычном транспорте, состоится 27 декабря в 18:00. Работать ярмарка будет каждый день с 11 утра и до десяти вечера. Каждый день здесь взрослых и детей ждут игры, конкурсы с призами, концерты и представления. Как обещают чиновники, жители Георгиевской, невольно оказавшиеся в гуще событий, от шума не пострадают: все мероприятия, кроме открытия, запланированы на дневное время. Планируется, что работать ярмарка будет до 8 января, но если она понравится горожанам и гостям города, то ее оставят. Кроме того, мини-ярмарки откроются на площади Победы, около ДКМ и «Руськино».

На встречу с Мышиным королем

Желающих встретить Новый год на улице ждут парки «Дружба», «Добросельский» и Центральный городской парк. В этом году праздник пройдет и в новой локации – сквере на улице Комиссарова. Не останется без внимания и Соборная площадь: там горожане тоже смогут провести новогоднюю ночь. В 23:00 начнется трансляция Первого канала, а в час стартует праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. Будет ли ездить автобусы и троллейбусы в новогоднюю ночь – вопрос пока открытый. В мэрии пока ведут переговоры с перевозчиками.

Традиционный каток в парке Пушкино тоже будет, оформить его собираются в стиле сказки «Щелкунчик», там можно будет встретить не только ожившую деревянную игрушку, но и Мышиного короля. Залить каток планируют 27 декабря, если погода позволит, а работать он будет в будни с 16:00 до 20:00, а в выходные - с 11:00 до 20:00.

В отличие от прошлых лет, вход на него будет бесплатным для всех, кто придет со своими коньками. Остальные смогут взять коньки на прокат за сто рублей, а переодеться можно будет в теплом шатре рядом. В главную ночь в году каток тоже будет работать%: с часу ночи до 4 утра, но опять же, если погода будет по-настоящему зимней.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В мэрии планируют заменить главную елку города

Елка, установленная на Соборной площади, уже не радует владимирцев. В соцсетях горожане отметили, что она похудела и полиняла. В администрации тоже обратили внимание на ее непрезентабельный внешний вид.

- Елки идет второй десяток и, конечно, это заметно. Сейчас рассматривается вопрос о приобретении новой главной елки или глобальной реновации этой, но это произойдет не в этом году точно, - отметил официальный представитель городской администрации Александр Карпилович.