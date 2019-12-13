Владимирские рыбаки спасаются бегством, когда видят инспекторов ГИМС

Инспекторы ГИМС в очередной раз отправились на охоту на недобросовестных рыбаков. Под особым контролем — водохранилище Содышка, где реальную угрозу представляет место около водосброса, а также прибрежная зона с камышами. Лед на берегу водохранилища трескается прямо под ногами — проверили сами и больше не ступали. А рыбаки умудрились и дойти до середины, и просверлить несколько лунок. На Содышке 12 декабря было больше 10 рыбаков, сколько же их в выходные?!

Вперед, по льду!Фото: Валерия ПРОНИНА

Инспекторы рыбака видят издалека. Но пока подходят к нарушителю по скользкому льду, тот успевает смотать удочки и сделать ноги. Так было и в этом рейде. Рыболов сидел прямо у водосброса, не боясь того, что в любой момент пойдет трещина. Как заметил людей в форме — оперативно собрал вещи и направился в другую сторону. А другой рыбак, который ловил у берега, даже с места не тронулся. Говорит, сколько лет рыбачил, и дальше продолжу. На вопрос инспекторов: «Знаете ли вы, какая толщина льда безопасная?» - ответил:

- 10 сантиметров.

Это верный ответ.

- А вы замеряли? Вы уверены, что лед сейчас такой толщины? - спрашивает государственный инспектор по маломерным судам «Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области» Александр Лихачев.

- Нет, - признался рыбак.

Ничего не боятся! Дошли до середины!Фото: Валерия ПРОНИНА

При нем не было ни спасательного жилета, ни веревки с грузом на конце, которая помогла бы выбраться из воды. Жаль, инспекторы не имеют права штрафовать нарушителей, это может сделать только муниципалитет, который также обязан выезжать на реки с проверками.

- Была затяжная оттепель. Лед не так крепок, как кажется рыбакам. Увидев нас, они просто уходят, и иногда даже нам не удается их догнать, - рассказал Александр Лихачев. - На воде уже погибло двое человек в конце ноября. На Глазовское водохранилище пошли рыбачить отец и сын, провалились под лед, толщина которого была сантиметров 5. Сыну удалось выбраться из воды, а отцу — нет. Второй случай произошел на Оке в Муромском районе. Тело молодого парня нашли через несколько дней в Рязанской области. Как видите, на рыбаках много теплой одежды, она и тянет ко дну.

В конце рейда сбежавший рыбак все-таки вернулся, и с ним также провели беседу. Мужчина считает, что гонять их надо, но наводить «чрезмерную панику» не стоит.

- Я всю жизнь рыбачу здесь, где-то с 1980-х. Раньше ловил по 7-8 килограммов, а сейчас на уху поймаешь полтора десятка рыбешек, - сказал Леонид Макаров. - Чрезмерную панику наводить не надо, она приводит к страху. Необходимо просто знать все правила и объяснять их тем, кто встает на лед впервые.

Водохранилище Содышка. Лед ненадеженФото: Валерия ПРОНИНА

А также — рыбак все-таки не признал свою ошибку — нельзя рыбачить рядом с табличкой «Выход на лед запрещен». Не для красоты же ее ставят!

- Муниципалитет вправе оштрафовать рыбаков, которые ловят рыбу в запрещенных местах, от 800 до 4 тысяч рублей, должностные лица платят уже от 2 тысяч и также до 4-х, а юридические — от 15 до 70 тысяч рублей, - отметил государственный инспектор «Центра ГИМС МЧС России по Владимирской области» Евгений Жирнов.

Специалисты сделали вывод: лед на Содышке непрочен и представляет опасность. В любом месте можно провалиться, так как на водоеме бьют подземные ключи.

КОНКРЕТНО

Как действовать в воде, если провалились.

Раскинуть руки в стороны, зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения. Дальше — попытаться залезть на край льда и ползти в сторону, откуда пришли.