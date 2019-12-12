Владимирская полиция назвала шесть основных способов мошенничества с банковскими картами

Подполковник владимирской полиции Ярослав Лазарев, начальник 7 отдела угрозыска, который занимается кибер-преступлениями, четко обозначил главную проблему, из-за которой жители так легко попадаются на удочку мошенников: доверчивость и торопливость. 97% случаев финансовых мошенничеств - это так называемые «методы социальной инженерии», в просторечии - «разводилово». На специальной встрече во владимирском отделении Банка России финансисты и полицейские рассказали, как именно «разводят» владимирцев и как этому противостоять.

Шесть главных ловушек, в которые может попасться каждый

Ярослав Лазарев рассказал, что за 11 месяцев этого года во Владимирской области зафиксировано 1725 мошенничеств, это на 8% больше, чем было в прошлом году. Из них 1629 - «общеуголовных» мошенничеств, то есть не сложных экономических преступлений, а, просто говоря, жульничеств. Причем часть преступлений, связанных с банковскими картами, в эту статистику не вошли, потому что после изменения закона квалифицируются не как мошенничество, а как кража - деньги-то похищены, пусть не из кармана, а со счета. Таких преступлений во Владимирском области в уходящем году было совершено 932.

- Почему активизировалась кибер-преступность? За первое полугодие этого года сумма безналичных расчетов выросла на 40% по сравнению с предыдущим, - уточнил эксперт отдела безопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк. - То есть люди переходят на безналичные расчеты, поэтому и преступники переходят на мошенничества с безналичными расчетами.

Все чаще в полиции фиксируют дистанционные мошенничества, то есть такие, когда обобранный гражданин даже не видит того, кто его обжулил. Ярослав Лазарев рассказал об основных видах таких преступлений.

1. Связанные с покупкой или продажей товаров на популярных сайтах объявлений. Преступник предлагает перечислить предоплату и просит продавца сообщить реквизиты банковской карты, причем не только номер, но и код безопасности или код из СМС. После чего с карты снимаются все деньги. Сюда же относится создание площадок интернет-торговли в соцсетях.

2. Кража с использованием похищенных или потерянных банковских карт. Владелец карты либо не заметил этого, либо не позаботился сразу же заблокировать карту, чем и воспользовался преступник. Правда, с бесконтактной карты много не снимешь - можно оплатить только покупку до 1000 рублей, если успеть - то несколько раз. Но многие владимирцы умудряются писать ПИН-код прямо на карте - тогда в банкомате с нее можно снять все.

3. Взломы аккаунтов в социальных сетях. От имени взломанного пользователя рассылаются сообщения: «Все плохо, телефон заблокирован, срочно переведи мне деньги...» И счет, обычно в платежных системах, который сложно отслежить.

4. Кражи с использованием «технологии подменных номеров». Жулики звонят с помощью интернет-телефонии так, чтобы их номер высвечивался, как банковский: 8-800... и так далее. Дальше преступник представляется сотрудником службы безопасности банка, говорит о том, что с карты зафиксирован перевод, и предлагает для безопасности его заблокировать, для чего надо сообщить три цифры с обратной стороны карты и код из СМС. Деньги, естестевенно, с карты утекают.

5. Старый проверенный «случай с родственниками», оказывается, все еще работает. Мошенник звонит, представляется «внуком, попавшим в аварию», и передает трубку другому жулику, который требует перевести деньги за «решение вопроса».

- Был случай, что бабушка перевела деньги за «решение вопроса» с внуком, а внук спал в соседней комнате, но она так растерялась, что даже не сообразила, - рассказал Ярослав Лазарев.

6. «Розыгрыш призов». Человеку звонят или присылают сообщение в соцсетях о том, что он выиграл приз, и предлагают сообщить реквизиты личного кабинета в онлайн-банке для перевода выигрыша. Потом оттуда выводятся все деньги.

Еще один способ, пока мало распространенный - хищения с помошью вирусов. Во Владимирской области в этом году раскрыто одно такое преступление.

- У предпринимателя взломали сервер, действовали высококвалифицированные хакеры, похитили очень крупную сумму, - рассказал Ярослав Лазарев. - Нам удалось выйти на международную группу.

Кто виноват - найдет полиция. А что делать?

Евгений Гаврилюк, специалист по безопасности владимирского отделения Банка России, рассказал, как правильно действовать, если вас атакуют мошенники.

1. Когда звонят о «внуке, попавшем в аварию». Лучше всего заранее договориться с родственниками о какой-то кодовой фразе, которая будет известна только вам. Или о вопросе, ответ на который известен только членам семьи. Это может быть что-то очень простое, например, научить бабушку спрашивать: «Как зовут нашего кота». Мошенники в таком случае просто бросают трубку.

2. Когда ваш друг просит взаймы через социальные сети или предлагает пожертвовать деньги больному ребенку - прежде чем переводить деньги, свяжитесь с ним другим способом. Через другую соцсеть, по телефону, через общих знакомых. Так вы поймете, нужна ли ему помощь, или это мошенники, взломавшие аккаунт.

3. Уменьшить риск взлома компьютера и аккаунта можно, поставив нормальный пароль. Используйте генератор паролей. Не используйте в качестве пароля имена членов семьи, клички животных, даты рождения! И регулярно меняйте пароль. Привяжите свои аккаунты в соцсетях к телефону, чтобы при входе с нового устройства получать сообщение.

4. Звонок мошенников якобы от службы безопасности. Мошенники могут знать ваше имя (из соцсетей) и обращаться по имени-отчеству, не ведитесь на это. Никогда не называйте кодовое слово, если звонят вам, а не вы. От варианта «назовите код из СМС» мошенники тоже уже отказываются - этот ход стал известен, люди настороже. Новый способ - предлагают заблокировать транзакцию и перевести деньги на «резервный счет», чтобы их сохранить. Тут даже не спрашивают никаких кодов - человек сам переводит деньги на счет, который ему диктуют преступники.

5. Трехзначный код на обратной стороне карты называют «электронной подписью» и предлагают его продиктовать роботу. Этот код никогда не нужен банку, его нельзя никому говорить!

6. Скачивайте приложения онлайн-банков только из официальных источников, а не присланным в СМС ссылкам - велик риск нарваться на фишинговый сайт, который украдет ваши данные.

И основной способ защиты - тут же бросать трубку! Если переживаете - позвоните в банк сами, по телефону, который написан на карте.

Не перебдите!

Жители Владимирской области уже столько наслушались про финансовые мошенничества, что перестраховываются на пустом месте. Управляющий владимирским отделением Банка России по ЦФО Надежда Калашникова развеяла два самых популярных заблуждения.

1. «Нельзя говорить «да». Этот слух появился совсем недавно - якобы, если вы по телефону ответите «да», то это запишут и дальше смогут использовать, позвонив от вашего имени в банк и вашим голосом согласиться на перевод денег с вашей карты.

- Это неправда, - сказала Надежда Калашникова. - Даже если вы сдавали биометрические данные, с их помощью можно совершить только ограниченное количество действий - подать заявку на кредит, например. Снять деньги с дебетовой карты нельзя. И банк для идентификации не использует слова «да» и «нет», а использует совсем другие, обычно цифры.

2. «Нельзя давать никому номер карты - мошенники спишут деньги».

Это тоже неправда. Имея только номер карты без других данных, можно только перевести на эту карту деньги, снять ничего невозможно. Другое дело, что по номеру можно узнать ваш банк, а по системе моментальных переводов - имя и отчество. Потом мошенники могут использовать эту информацию при звонках. Так что для переводов лучше давать номер телефона - сейчас почти все банки позволяют перевести по нему.

БДИ!

Если вы сознательный гражданин - то о любой попытке мошенничества - о фальшивых звонках из банка, липовых страницах в соцсетях - надо сообщать в ФинЦЕРТ - центр мониторинга и реагирования на компютерные атаки Банка России. На сайте можно сообщить номер телефона, с которого звонят мошенники, все данные будут переданы в полицию.

Сайт ФинЦЕРТ

КСТАТИ

Жулики попались!

В этом году во Владимирской области вынесен обвинительный приговор за мошенничество преступнику, который, отбывая срок в колонии Челябинской области за убийство, рассылал СМС с текстом «С вашей карты списано 9999 рублей, для отмены позвоните по номеру...», после звонка выманивал данные карты и похищал с них деньги. Пока приговор - 9 лет лишения свободы - вынесен по 10 эпизодам, но заявления продолжают поступать, и будут возбуждаться новые дела.

В суд направлено дело жителей Новосибирской области, которые обманули многих владимирцев, выманивая данные карты под предлогом предоплаты за товары, которые они продавали на сайтах бесплатных объявлений.

Возбуждено уголовное дело на жителя Александровского района, который в соцсети создал фейковую страницу и размещал информацию о продаже техники, принимал заказы, получал предоплату, а никакого товара не отправлял.