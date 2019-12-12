Рояль в сквере Чайковского будет светиться круглый год

В сквере на Чайковского установили рояль с подсветкой. Днем он особого впечатления не производит и даже как-то нелепо смотрится среди всей этой серости. Возможно, белый снежок поправит общую картину. А вот когда становится темно и включается подсветка, музыкальный инструмент переливаясь огнями, становится очень красиво. Вокруг тоже все светится, даже ноты.

В социальных сетях появление этой инсталляции горожане бурно обсуждают. Всех очень интересует цена этого арт-объекта и сколько он простоит, ведь немало «умельцев», которые захотят «сыграть» на нем.

Восьмые и скрипичные ключи украсили фонарные столбыФото: Елена Масленникова

По поводу денег. Во владимирской группе «Вконтакте» выдвигают разные предположения по поводу стоимости этого чудо-объекта. Некоторые жители высказались, что из городской казны на эту красоту потратили около 3 миллионов рублей. Ничего подобного, заявили в мэрии.

- Полная цена контракта, которая включает в себя изготовление, монтаж, ежедневное техническое обслуживание, обеспечение антивандальных мероприятий, составляет 414 тысяч рублей, - предоставил точные данные официальный представитель мэрии Игорь Ефремов.

Изготовил и установил этот арт-объект индивидуальный предприниматель из города Гусь-Хрустальный. Он зарекомендовал себя как добросовестный подрядчик. Инсталляцию «Театральная маска» на Театральной площади, которая является городской собственностью, он же устанавливал и обслуживал. И за несколько лет нареканий ни со стороны жителей, ни со стороны мэрии не было.

Что же касается светящегося рояля в сквере Чайковского, то по контракту подрядчик из Гусь-Хрустального обязан следить за сохранностью арт-объекта ежедневно, 24 часа в сутки, выезжая на место каждые два часа, и даже ночью. В городской администрации заявили, что пока на рояль Петра Ильича никто не посягал. Но в городе были случаи, когда жители портили подобные арт-объекты.

- Арт-объекты, установленные в городе Владимире, не часто, но иногда становятся объектом хулиганства и вандализма. Кстати, на инсталляцию «Театральная маска» никто не посягал. Хулиганы устанавливаются с помощью системы "Безопасный город", которую контролирует УВД по г. Владимиру. Через видеокамеры правоохранители наблюдают за объектами, - рассказал Игорь Ефремов.

В сквере на Чайковского видеокамеры пока не установлены, но в ближайшее время они появятся. Остается надеяться, что рояль никто не успеет испортить.

Рояль в музыкальном сквере загорается около 17 часовФото: Елена Масленникова

По условиям контракта подрядчик обязан следить за декоративной конструкцией до 19 января 2020 года. Но это не значит, что потом ее уберут. Сейчас решается вопрос, как долго она будет стоять в «музыкальном» сквере. Не исключено, что этот арт-объект останется на своем месте и будет радовать жителей круглый год.

- Сейчас решается также вопрос, какое из структурных подразделений администрации города будет отвечать за содержание данной инсталляции, - отметил Игорь Ефремов.

Подсветка рояля «привязана» в графику включения уличного освещения и зависит от продолжительности светового дня. Сейчас подсветка зажигается около 5 часов вечера и горит до 8 часов утра.